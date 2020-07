Polizeibericht Region Augsburg vom 18.07.2020

Diedorf- Körperverletzung

Am Samstag in der Früh gegen 01.30 Uhr trafen eine vierköpfige und eine achtköpfige Jugendgruppe in Diedorf, Bei den Zäunen, aufeinander. Zwischen den beiden Gruppen kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Im Anschluss daran wurden zwei Personen aus der vierköpfigen Gruppe von zwei Personen aus der achtköpfigen Gruppe verletzt. Eine 17 jährige Schülerin wurde mehrmals geohrfeigt und eine 20 jährige Schülerin wurde gewürgt. Die Verletzungen waren zum Glück nur leicht, so dass keine ärztlichen Versorgungen notwendig waren. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Eine Fahndung im Bereich des Tatortes verlief erfolglos. Zeugen sollen sich bei der PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18900 melden.

Dinkelscherben/Fleinhausen- Pkw beschädigt Telefonmasten

Am Freitag gegen 10.30 Uhr befuhr ein 52 Jähriger mit seinem Pkw die Römerstraße in Fleinhausen. Aus Unachtsamkeit kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Telefonmasten, der hierdurch um fiel. Der Gesamtschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde der Pkw-Fahrer nicht. Der Stördienst der Telekom wurde verständigt.

Gessertshausen- Motorrad fährt auf Pkw

Am Freitag gegen 10.45 Uhr bogen eine 62 jährige Pkw-Fahrerin und ein 31 jähriger Motorradfahrer von der Hauptstraße kommend nach links in die Oberschönenfelder Straße ab. Die Pkw-Fahrerin wollte gleich wieder nach links in die Schulstraße abbiegen. Nachdem ihr ein Pkw entgegen kam musste sie abbremsen. Der dahinter fahrende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Der Motorradfahrer wurde leicht am Bein verletzt.

Einbruch in das Tennisheim des TSV Aindling

In der Zeit von Donnerstag Abend bis Samstag Mittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Tennisheim des TSV Aindling am Schüsselhauser Weg. Der Täter entwendete dabei einen Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe und mehrere Flaschen Bier aus einem Getränkeautomaten. Bei dem Einbruch entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Die PI Aichach bittet um sachdienliche Hinweise.

Verkehrsunfall bei Walchshofen

Am Freitag gegen 16.45 Uhr fuhr ein 75jähriger Autofahrer bei Walchshofen von der Walchenstraße nach rechts in die querende Kreisstraße AIC 1 ein, ohne die Vorfahrt einer aus Richtung Aichach kommenden 19järhigen Autofahrerin zu achten. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Sie überschlug sich mit ihrem Auto nach dem Zusammenprall und blieb hernach im Straßengraben liegen. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße komplett gesperrt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.