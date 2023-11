Polizeibericht Region Augsburg vom 18.11.2023

Unfallflucht in Gersthofen

Bereits am 14.11.2023 im Zeitraum von ca. 08.15 Uhr bis 15.30 Uhr

wurde ein in der Ziegeleistraße in Gersthofen geparkter, grauer VW im Rahmen eines

Unfallgeschehens beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem abgestellten Pkw entstand erheblicher

Sachschaden in Höhe von ca. 8000,– Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Gersthofen unter der Tel. Nr. 0821/323-1810 zu melden

Friedberg OT Stätzling-Sachbeschädigung an einer Hauswand

Am 17.11.2023 gegen 20:15 Uhr wurde eine Hauswand in

der Wiesenstrafle im Friedberger Ortsteil St‰tzling von noch unbekannten Personen

mit Eiern beworfen. Durch die Verschmutzung entstand ein Schaden von ca. 500€ an

der Hauswand.

Aichach -Verkehrsunfallflucht

Am 17.11.2023, im Zeitraum zwischen 09:30 und 11:30 Uhr, ist in der Augsburger

Straße, auf Parkplatz des Milchwerks, der PKW einer 31-jährigen Fahrzeugführerin beschädigt

worden. Die Geschädigte stellte ihren PKW im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz

des Milchwerks ab. Nachdem die Geschädigte zu ihrem PKW zurückgekehrt war, konnte diese

mehrere Kratzer an ihrer Fahrertür feststellen. Es entstand ein Schaden von ca. 500 €.

Sachdienliche Hinweise sind der Polizeiinspektion Aichach über die 08251/8989-11 mitzuteilen.

Rehling -Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 11.11.2023 bis zum 12.11.2023 sind in Rehling in verschiedenen

Straßen mehrere Verkehrsschilder, Kabelkästen sowie das Rathaus selbst mittels Graffiti

beschädigt worden. Dabei sind u.a. Schriftzüge wie „1312“ oder „FCA 1909“ verwendet worden.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 €.

Sachdienliche Hinweise sind der Polizeiinspektion Aichach über die 08251/8989-11 mitzuteilen.

Altenmünster-Diebstahl aus einem Pkw

Eine junge Frau aus Bamberg erstattete am Freitag, den 17.11.2023, bei der Polizei in

Zusmarshausen Anzeige wegen des Diebstahls eines Mobiltelefons. Die Frau hatten

am gleichen Tag ihren Pkw, einen VW Golf, in der Zeit von 10.00 bis 10.40 Uhr auf

dem Parkplatz des Edeka Altenmünster abgestellt und nach eigenen Angaben

versperrt. Nach dem Einkauf fuhr die Frau weiter, um ihr Fahrzeug zu betanken. Dabei

stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon (Wert ca. 330 Euro) nicht mehr im Fahrzeug war.

Aufbruchspuren konnten am Fahrzeug nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die

Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

Horgau- Betrunkener Pkw-Fahrer

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17./18.11.2023, 01.15 Uhr, wurde ein 21jähriger

Mann aus dem Landkreis Augsburg in Horgau durch eine Steife der Polizeiinspektion

Zusmarshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund für die Verkehrskontrolle

war ein defekter Frontscheinwerfer des Pkw des Mannes. Bei der Kontrolle stellten die

Beamten fest, dass der junge Mann stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 0,7 % (relevanter Grenzwert ist 0,5%). Den Mann, der seinen Pkw vor

Ort stehen lassen musste, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein

Fahrverbot von mindestens einem Monat.