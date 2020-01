Polizeibericht Region Augsburg vom 19.01.2020

Nordendorf – Brand eines Heuballenlagers

Am Freitag (17.01.2020), gegen 20:50 Uhr, stand ein Heuballenlager mit rund 200-300 Heuballen in der Daimlerstraße in Vollbrand.

Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

OVB Kaisheim – Sulzdorf – Straßenverkehrsgefährdung, grobes Fehlverhalten beim Überholen, sowie Nötigung im Strassenverkehr

Am Freitag (17.01.2020), gegen 15:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Pkw- Führer die OVStr. Kaisheim Ri. Sulzdorf . Vor ihm fuhr ein weißer Kleinwagen. Im Bereich einer abschüssigen, langgezogenen Rechtskurve in Richtung Sulzdorf kam dem Pkw-Fahrer ein Pkw mit Anhänger entgegen.

Der 50-Jährige sah im Rückspiegel, dass sich ein blauer PKW mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte und schließlich vollkommen rücksichtslos und mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen ausscherte, aber anschließend auf seiner Höhe nach rechts lenkte und diesen nahezu von der Straße abdrängte.

Nur durch eine Vollbremsung konnte der Mann ein Abkommen von der Fahrbahn verhindern.

Nachdem der Geschädigte sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle hatte, wollte er durch Handzeichen in Sulzdorf dem anderen Fahrer deutlich machen, dass er anhalten solle.

Dieses ignorierte er und fuhr weiter in Richtung Wemding. In Sulzdorf selbst leitete der andere Fahrer dann plötzlich ohne Grund eine Vollbremsung ein. Der geschädigte Pkw-Fahrer konnte nur aufgrund eines starken Bremsmanövers bis hin zum Stillstand seines Pkw einen Aufprall verhindern.

Der beschuldigte Fahrer bog dann ich Richtung Fünfstetten ab. Der geschädigte Pkw-Fahrer fuhr dem anderen bis zu seinem Wohnort nach.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizeiinspektion Donauwörth schickte unverzüglich eine Streife zum Wohnort des Beschuldigten.

Die Polizeistreife konnte den verantwortlichen Fahrer dort antreffen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Es wird gebeten, dass sich Zeugen – insbesondere der zwischen Kaisheim und Sulzdorf entgegenkommende Pkw-Fahrer mit Anhänger – bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 melden!

