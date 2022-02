Polizeibericht Region Augsburg vom 19.02.2022

Zusmarshausen- Gartenzaun durch Unbekannten angefahren

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum vom Montag, 14.02.2022

bis Freitag 18.02.2022, ca. 13:00 Uhr einen eisernen Gartenzaun in der Kapellenstraße

in Zusmarshausen. Nach Spurenlage dürfte es sich beim unfallverursachenden

Fahrzeug um einen LKW oder Anhänger gehandelt haben. An der Unfallstelle wurden

Teile des Rücklichtes aufgefunden. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher

geben können oder der Unfallverursacher selbst, der den Schaden evtl. nicht bemerkt

haben könnte, werden geben sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu

setzen.

Fischach- Graffity-Sprayer unterwegs

Bereits seit mehreren Wochen werden in Fischach immer wieder Gebäude mit Graffitis

besprüht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag traf es die Staudenlandhalle und

die Grund und Mittelschule. Mehrere Türen und Fenster wurden mit schwarzer Farbe

besprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere 1000 €.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich mit

der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen.

Langweid/Stettenhofen -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bereits am Donnerstag, 17.02.2022, zwischen 14.00 – 14.30 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz des REWE vermutlich durch unvorsichtiges Handeln die Beifahrertür eines blauen Pkw beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter Tel: 0821/323-1810 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.