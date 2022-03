Polizeibericht Region Augsburg vom 19.03.2022

Dinkelscherben-Geparkter Pkw angefahren – 600,- € Sachschaden







In der Bahnhofstraße in Dinkelscherben ereignete sich am Freitag gegen 11:20 Uhr



ein Verkehrsunfall. Der 20-jährige Fahrer eines Fiat Ducato touchierte hierbei einen



am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Bus. Hierbei wurde der linke Außenspiegel



des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Der Unfallverursacher verständigte



ordnungsgemäß umgehend die Polizei und wartete an der Unfallstelle. Es entstand an



beiden Fahrzeugen ein Sachschaden i.H.v. ca. 600,- Euro

Aystetten – Einbruch in Verkaufsbuden auf Vereinsgelände





Zwischen Montag, 14.03.2022 – Freitag, 18.03.2022 wurde durch bislang



unbekannte Täter in mehrere Verkaufsbuden des ortsansässigen Sportvereins auf



deren Vereinsgelände eingebrochen. Der oder die Täter hatten sich vermutlich mehr



erhofft, ein Diebstahlsschaden konnte bislang nicht festgestellt werden.



Der Sachschaden allerdings wurde mit etwa 300 Euro beziffert.



Wer hat verdächtige Personen oder Ungewöhnliches im Tatzeitraum beobachtet? Die



Polizei Gersthofen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0821/323-1810 entgegen





Rain-Täterin auf frischer Tat gestellt







Am Freitag, 18.03.2022, gegen 14 Uhr, versuchte eine Dame aus dem Bereich Rain,



beim hiesigen Gartencenter, einen vollen Einkaufswagen an der Kasse vorbei zu



schleusen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des vor Ort abgestellten



Fahrzeuges konnten Waren im Wert von ca. 910 Euro festgestellt werden. Die Dame



muss bereits unbemerkt mit einem weiteren vollen Einkaufswagen den Kassenbereich



passiert haben.



Die Waren wurden sichergestellt und dem Gartencenter übergeben. Die Dame erhielt



ein Hausverbot und muss sich wegen eines Ladendiebstahls verantworten.

Rain-Ohne Helm und Zulassung







Am Freitag, 18.03.2022, gegen 18 Uhr, wurde ein junger Herr im Stadtgebiet Rain auf



einem Mofa ohne Helm und Zulassung einer Kontrolle unterzogen. Der junge Rainer



wurde auf die geltenden Bestimmungen aufmerksam gemacht und die Weiterfahrt



untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz



rechnen.

Dasing – Einbruch





Im Zeitraum von Donnerstag, 17.03.22 auf Freitag, 18.03.22 drang ein



unbekannter Täter gewaltsam in ein Geschäftsgebäude in der Laimeringer Straße in



Dasing ein. Er verschafft sich über ein Fenster Zugang zum Inneren. Der



Beuteschaden kann bisher noch nicht genau beziffert werden, die Ermittlungen dauern



an.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro.



Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.





Friedberg – Verkehrsunfallflucht





Am Freitag, 18.03.22 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Unfall auf der



Kreisstraße AIC 12. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die Kreisstraße von Ottmaring in



Richtung Kissing. Ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer fuhr mit seinem Pkw zu



weit links, so dass ein 33-Jähriger mit seinem Ford ausweichen musste, um einen



Zusammenstoß zu verhindern. Er touchierte dabei einen Leitpfosten. Der



Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 zu



melden.





Dasing – Diebstahl von Arbeitsmaschinen





Im Zeitraum von Mittwoch, 09.03.22 bis 11.03.22 wurden in Dasing in der



Brunnenstraße von einer Baustelle Baumaschinen im Wert von ca. 900,- Euro durch



einen unbekannten Täter entwendet.



Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Friedberg – Verkehrsunfall mit Personenschaden





Am Freitag, 18.03.2022 ereignete sich gegen 17 Uhr der Röntgenstraße



in Friedberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach



bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin die



Röntgenstraße in Richtung Stadtmitte. Ein 49-jähriger Fußgänger überquerte die



Fahrbahn und übersah den Pkw. Dabei kam der Fuß des Mannes unter den hinteren



Reifen des Fahrzeugs.



Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen ins Unfallklinikum nach Augsburg



verbracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.





Merching – Gefährdung des Straßenverkehrs





Eine 59-jährige befuhr am 18.03.2022 gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrzeug



die Kreisstraße AIC 12 von Merching in Richtung Unterbergen. Aufgrund eines



Sekundenschlafs kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei



zwei Straßenbegrenzungspfosten sowie ein Verkehrszeichen.



Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro, die Pkw-Führerin hatte



Glück im Unglück und blieb glücklicherweise unverletzt.



Die Frau muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich



verantworten.

