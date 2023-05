Polizeibericht Region Augsburg vom 20.05.2023

Affing (OT Mühlhausen) – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort





Am 17.05.23, im Zeitraum von 10:00 – 10:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des „Netto Marken–Discount“ in Mühlhausen ein BMW X3 durch ein unbekanntes Fahrzeug an der rechten vorderen Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000, – € geschätzt. Die Polizei Aichach bittet unter der Telefonnummer 08251/8989–0 um Hinweise.

Dinkelscherben-Parkplatzrempler







Am Freitag gegen 07.50 Uhr parkte ein 55–Jähriger mit seinem Kleintransporter auf



einem Supermarktparkplatz in der Augsburger Straße rückwärts aus. Hierbei übersah



er den Pkw eines 77–Jährigen, der gerade hinter diesem durchfuhr. Es entstand ein



Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.





Fischach– Hund verletzt Hund







Bereits am Donnerstag kam es in Fischach in der Scheppacher Straße gegen 20 Uhr



zu einem Zwischenfall mit zwei Hunden. Eine 54–Jährige war mit ihrem



Pudelmischling unterwegs, als plötzlich der nicht angeleinte Hund eines 37–Jährigen



auf diesen los ging. Der Pudel wurde hierbei so stark verletzt, dass er in einer



Tierklinik operiert werden musste. Hierbei entstanden Kosten in Höhe von mehreren



tausend Euro.



Aufgrund eines ähnlichen Vorfalls vor etwa einem Jahr bestand für den Hund des 37–



Jährigen offensichtlich Leinenpflicht. Hiergegen wurde verstoßen. Den Hundehalter



erwartet nun eine Anzeige.





Dinkelscherben– Unfallflucht







Am Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 15.00 Uhr parkte eine 40–Jährige ihren



roten Opel Astra in Dinkelscherben, Köhlerstraße, beim dortigen Kindergarten.



Entweder in der Früh oder am Nachmittag wurde hier dieser Pkw durch einen



Unbekannten angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerkannt vom Unfallort. Der Schaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen



werden gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18900 zu melden.

Friedberg -Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen dem 17.05.2023, 19:30 Uhr, und dem 19.05.2023,



06:30 Uhr, ist in der Aichacher Straße durch einen unbekannten Täter eine



Fensterscheibe, auf der westlichen Pausenhofseite der Mittelschule Friedberg,



beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 €.



Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/323-



1710 zu richten.

Kissing – Sachbeschädigung

Am 17.05.2023, im Zeitraum zwischen 10:30 und 18:30 Uhr, ist in der



Grüntenstraße ein PKW beschädigt worden. Der PKW des 33-jährigen Geschädigten



ist durch einen unbekannten Täter an der Front, Beifahrer -und Fahrerseite mit einem



unbekannten Gegenstand zerkratzt worden. Es entstand ein Sachschaden von ca.



3000 €.



Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/323-



1710 zu richten.

Kissing – Verkehrsunfallflucht

Am 17.05.2023, im Zeitraum zwischen 10:00 und 11:45 Uhr, ist in der



Grünzweigstraße, auf dem Parkplatz des dortigen V-Marktes, der PKW eines 67-



Jährigen beschädigten worden. Als der Geschädigte nach dem oben genannten



Zeitraum zu seinem PKW zurückkehrte, konnte dieser einen Schaden am vorderen



Kotflügel rechtsseitig feststellen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 €.



Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/323-



1710 zu richten.

