Polizeibericht Region Augsburg vom 20.06.2020

Königsbrunn -Einbruch

In der Zeit vom 18.06.2020, 23.20 Uhr bis 19.06.2020, 01.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Osten von Königsbrunn ein. Nachdem die gläserne Terrassentüre mit einem Betonziegel eingeschlagen wurde, wurde der im Erdgeschoß befindliche Teil der Wohnung durchwühlt und ein Schrank aufgebrochen. Der tatsächlich entstandene Beuteschaden ist noch nicht bekannt, da die Besitzerin sich erst noch einen Überblick verschaffen muss.

Welden- Zwei Pkw teilen sich ein Kennzeichen

In der Nacht zum 20.06.2020 wurden die Beamten der Polizeiinspektion

Zusmarshausen auf zwei Pkw aufmerksam, welche Stoßstange an Stoßstange die

Bahnhofsstraße befuhren.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Mercedes nur ein Kennzeichen

vorne und am BMW nur ein Kennzeichen hinten angebracht war.

Der BMW war nicht zugelassen und hatte keine Versicherung, sollte jedoch nach

Neusäß überführt werden. Die Täter dachten offenbar sie könnten indem sie sich ein

Kennzeichen teilen die Polizei täuschen.

Halter und Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Kennzeichenmissbrauch sowie

Vergehen gegen die Abgabenordung und das Pflichtversicherungsgesetz.

Rain -Unfallfucht

Am gestrigen Freitag wurde ein im Salbeiweg in Rain an einer Tankstelle abgestellter Pkw im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 15:15 Uhr an der rechten Beifahrertüre beschädigt. Offensichtlich ist ein anderer Fahrzeugführer beim Öffnen seiner Türe gegen die Türe des Geschädigten gestoßen und hat dabei einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Hinweise werden an die Polizei in Rain erbeten.

Rain -Internetbetrug

Einem Betrüger aufgesessen ist ein 46jähriger Rainer, als er bei einem Internetshop einen Einkauf tätigte. Nachdem er die erworbene Ware bezahlt hatte, erfolgte keine Lieferung.

Verkehrsunfall bei Baar

Am Freitag den 19.06.2020 gegen 22:15 Uhr versuchte der 21 jährige Unfallfahrer auf der Staatsstraße 2045 von Baar nach Wiesenbach, seinen Angaben nach, einem Fuchs auszuweichen und kam dabei ins Schleudern. Er überfuhr mit seinem Pkw das rechte Bankett und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Von dort schleuderte der Pkw wieder auf die Fahrbahn, wo er sich einmal überschlug und schlussendlich wieder auf allen 4 Rädern zum Stehen kam. Der Unfallfahrer verletzte sich dabei nicht. Am Pkw entstand mit etwa 3000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden.

Friedberg-Fahrraddiebstahl

In der Zeit von 18.06.20, 09.00 Uhr, bis 19.06.20, 12.00 Uhr, wurde ein am Bahnhofsgelände in Friedberg versperrt abgestelltes Fahrrad der Marke Pegasus, Typ Style, Farbe beige, im Wert von ca. 500,–Euro entwendet.

Großaitingen – Vandalismus am Fußballplatz

In der Zeit von Mittwoch, 17.06.2020, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 18.06.2020, 16:00 Uhr haben unbekannte Täter auf der Tribüne des Fußballplatzes in Großaitingen insgesamt 18 Sitzbänke mutwillig beschädigt. Die Sitzschalen wurden teils zerbrochen oder aus der Verankerung gerissen.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060.

