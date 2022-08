Diedorf, B300-Kleinunfall

Am 19.08. fuhr gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Chevrolet auf

der B300 von Diedorf in Richtung Augsburg. Bei einem Bremsmanöver kurz nach

Diedorf brach aus unbekannten Gründen die Vorderachse. Die Feuerwehr Diedorf

übernahm mit ca. 10 Einsatzkräften die Absicherung und Verkehrsregelung. Das

Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Dinkelscherben – Bahnhof- Betäubungsmittelfund

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn fand am 19.08.22 gg. 12:15 Uhr am Bahnhof

Dinkelscherben im Bereich des Gleis 2 einen Geldbeutel. Anschließend gab er die-

sen bei hiesiger Dienststelle ab. Bei Durchsicht des Geldbeutels konnte noch eine

Kleinmenge Marihuana gefunden werden. Den Besitzer erwartet nun eine Strafan-

zeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ustersbach- Werkzeugdiebstahl aus Kleintransporter

Ein Handwerker parkte am 18.08.22 von ca. 16:30 Uhr – 17:30 Uhr seinen weißen

Opel Movano auf dem Parkplatz des Sportheims in Ustersbach. In dieser Zeit wurden

aus dem Fahrzeug 6 Werkzeugkoffer des Herstellers Dewalt im Wert von ca. 2.200

Euro entwendet.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise.

Schwabmünchen -Sachbeschädigung

In der Nacht von Donnerstag, den 18.08.2022, auf Freitag, den

19.08.2022, wurde der Rolladen eines Bürocontainers in der Jahnstraße 4 beschädigt.

Auf den Rolladen wurde augenscheinlich mehrfach eingeschlagen. Der Bürocontainer

wurde im Rahmen des Singoldsandfestivals errichtet. In der Nacht kam es an der

Tatörtlichkeit auch zu Ruhestörung durch mehrere Jugendliche. Ob die Ruhestörung

in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung steht, ist bislang ungeklärt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen, Tel.:

08232/9606-0.

