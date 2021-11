Polizeibericht Region Augsburg vom 20.11.2021

Aichach -Radfahrer gestürzt

Am Freitag, den 19.11.2021 gegen 15:25 Uhr stürzte ein 56jähriger Radfahrer, als dieser im Jakobiweg Höhe Hausnummer 9, bei dem dortigen abgesenkten Bordstein auf den Gehweg in südwestliche Richtung auffahren wollte. Hierbei rutschte der aus Aichach stammende Radfahrer mit seinem Vorderreifen weg und erlitt durch den Sturz eine Platzwunde an der rechten Augenbraue, sowie Prellungen am rechten Beckenbereich.

Der verletzte Radfahrer wurde vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus nach Aichach verbracht. Am Fahrrad konnte durch die Funkstreife vor Ort keine Beschädigungen festgestellt werden.

Aichach-Ecknach -Betrunkener Autofahrer

Am Samstag, den 20.11.2021 gegen 02:20 Uhr wurde ein schwarzer 6er BMW, in der Augsburger Straße, Höhe Pfarrer-Steinacker-Straße in stadteinwertige Richtung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem aus Aichach stammenden 22jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 mg/l, was in etwa einen Wert von 1,36 Promille entspricht.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankhaus Aichach von dem diensthabenden Arzt durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers ist zudem beschlagnahmt worden und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gersthofen – Scheibe eines Juweliers beschädigt

Am Abend des 18.11.2021 kam es gegen 21:30 Uhr zur Beschädigung

eines Schaufensters eines Juweliers in der Augsburger Straße in Gersthofen. Das

Sicherheitsglas wurde beschädigt, es entstand ein Schaden von ca. 500,- EUR.

Ein Anwohner hatte im Vorfeld zwei Jugendlich bemerkt, die sich nach einem Knall von

der Örtlichkeit entfernten.

Seitens der hiesigen Dienststelle werden aktuell Ermittlungen aufgrund eines

versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls geführt.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter

der Tel.-Nr. 0821 / 323 – 1810 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.