Aichach- Winterliche Straßenverhältnisse sorgten für Verkehrsunfälle

Der im Laufe des Freitag nachmittags einsetzende Schneefall sorgte für winterliche Straßenverhältnisse und erwischte viele Autofahrer eiskalt. Bis in die Nachtstunden ereigneten sich witterungsbedingt und in mehreren Fällen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Landkreis zehn Verkehrsunfälle mit Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 40.000 Euro. In fünf Fällen wurden Insassen jeweils leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Bei zwei Unfällen waren mitunter Sommerreifen unfallursächlich und in einem Fall kam es zu einer Kollision eines außer Kontrolle geratenen PKWs mit einem Räumfahrzeug. Selbiges konnte glücklicherweise seiner Tätigkeit weitgehend unbeschädigt wieder nachkommen.

Friedberg – Verkehrsunfallflucht

Am 20.01.2023, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin

die Afrastraße in nördliche Fahrtrichtung. Ebenfalls in der Afrastraße befand sich auf

der Seite des entgegenkommenden Verkehrs ein Pannenfahrzeug. Ein bisher

unbekannter Fahrzeugführer wollte an dem Pannenfahrzeug vorbeifahren und übersah

dabei die entgegenkommende Fahrzeugführerin. Der unbekannte Fahrzeugführer

touchierte das Fahrzeug der 20-jährigen Fahrzeugführerin. Am Fahrzeug der

Geschädigten entstand ein Streifschaden. Der Unfallverursacher, welcher mit einem

silbernen Pkw und Augsburger Kennzeichen unterwegs war, konnte unerkannt

flüchten. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 1000 €.

Hinweise sind an die PI Friedberg unter der 0821/3231710 zu richten.

Friedberg – Überweisungsbetrug

Am 10.01.2023 versuchte ein bisher unbekannter Täter mittels

gefälschtem Überweisungsträger vom Konto der Sportfreunde Friedberg einen Betrag

in Höhe von ca. 10000 € auf ein Konto in den Kongo zu überweisen. Durch eine

aufmerksame Bankangestellte konnte dieser Betrug aufgedeckt und der Vorgang

verhindert werden.

Merching – Verkehrsunfall

Am 20.01.2023, gegen 19:05 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer

die Kreisstraße 12 in westliche Fahrtrichtung. Auf Grund der Witterungsverhältnisse

und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über

sein Fahrzeug und überschlug sich. Im angrenzenden Acker kam dieser dann zum

Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden

von ca. 5000 €.

Unfall mit Kleintransporter bei Adelsried

Am Freitag, den 20.01.2023, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit

seinem Kleintransporter die Staatsstraße 2032 von Welden Richtung Adelsried. Kurz

vor dem Kreisverkehr, welcher Zubringer zur BAB A 8 Richtung Stuttgart ist, verlor

der Fahrer aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn

die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schlingern, kam auf die

Gegenfahrbahn, prallte gegen die Leitplanke, touchierte den entgegenkommenden

Pkw eines 68 jährigen Mannes und kippte anschließend auf die rechte Fahrzeugseite

um. Dabei kam der Transporter so unglücklich zu liegen, daß er die komplette

Fahrbahnbreite der Staatsstraße in beide Richtungen blockierte. Die Staatstraße

konnte erst nach Bergung des Fahrzeugs durch ein verständigtes

Abschleppunternehmen nach ca. 1 ½ Stunden wieder frei befahren werden.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca.

17000,- Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Unfallflucht in Diedorf

Im Zeitraum von Mittwoch, 18.01.2023, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 19.01.2023, 14:45

Uhr, parkte ein 55 Jahre alter Mann seinen Pkw auf dem Parkplatz des

Getränkemarktes in Diedorf, Hauptstraße 28. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr

vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Pkw und entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu

kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden ich Höhe

von ca. 1000,- Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher des Schadens machen kann, wird

gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 18 90 – 0

zu melden.





Horgau- Pkw beschädigt Baum und Gartenzaun

Am Samstag, den 21.01.2023, gegen 00:25 Uhr, befuhr ein 21 Jahre alter Mann mit

seinem Pkw den Keltenweg in Horgau in Richtung Heuweg. Vermutlich aufgrund

nicht angepaßter Geschwindigkeit brach dem Fahrer nach einer Linkskurve das Heck

des Fahrzeugs aus. Dabei schlitterte er gegen einen Baum neben der Fahrbahn und

beschädigte zudem den Gartenzaun des angrenzenden Wohnanwesens. Der Fahrer

blieb glücklicherweise unverletzte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter

Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Biberbach – Verkehrskontrolle mit Folgen





Am Samstag, kurz nach Mitternacht wurde eine 60jährige Pkw–Lenkerin einer



routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, so dass ein Test unumgänglich wurde. Das Ergebnis von über 1,4 Promille hatte zur Folge, dass die Dame einer Blutentnahme unterzogen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Mit einem längeren Fahrerlaubentzug und einer empfindlichen Geldstrafe muss die Mitbürgerin nun rechnen.

Meitingen – Brandfall ohne Personenschaden





Am Freitag, den 20.01.2023 gegen 19.47 Uhr, bemerkte nach seinem Einkauf in



Herbertshofen ein Ortsansässiger, dass sein Pkw zu brennen begann. Wie die freiwillige



Feuerwehr nach der Löschaktion feststellte, wurde der Brand vermutlich durch einen



technischen Defekt des Steuergerätes im Motorraum ausgelöst.



Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand.

