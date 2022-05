Polizeibericht Region Augsburg vom 21.05.2022

Bus beschädigt beim Rangieren in Holzara einen Holzzaun

Am Freitag, den 20.05.2022, gegen 13:15 Uhr, rangierte ein 61 jähriger Busfahrer im



Dinkelscherbener Ortsteil Holzara mit seinem unbesetzten Bus und touchierte dabei



beim Rückwärtsfahren den Holzzaun der Hausnummer 10. Hierbei entstand am Bus



ein geschätzter Sachschaden von ca. 200,- Euro und am Zaun des Wohnanwesens



von ca. 100,- Euro. Zu Personenschaden kam es nicht.





Gabelbach – Fahrer erleidet Zuckerschock und verursacht deshalb Verkehrsunfall

Am Freitag, den 20.05.2022, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem



Pkw im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach rückwärts in die Straße Am Ziegelfeld ein.



Dabei erlitt er plötzlich einen akuten Zuckerschock, verlor die Kontrolle über sein



Fahrzeug und prallte rückwärts gegen die Gartenmauer eines unbewohnten



Grundstücks.



Hierbei wird der Fahrer nicht verletzt und kann nach kurzer ärztlicher Behandlung mit



einem Mittel zum Wiederaufbau seines Zuckerhaushaltes seine Fahrt auch weiter



fortsetzen.



Am Pkw des Mannes entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-



Euro. An der Gartenmauer wurden lediglich die Sichtziegel leicht beschädigt