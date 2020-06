Polizeibericht Region Augsburg vom 21.06.2020

Derching – Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.06.2020) schlug ein bislang unbekannter Täter an einem Firmengebäude im Winterbruckenweg eine Fensterscheibe ein (nachdem Hebelversuche erfolglos geblieben waren), durchsuchte die Schränke der Mitarbeiter und versuchte wiederum erfolglos, eine Zwischentüre im Gebäude aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Hinweise bitte an die PI Friedberg unter 0821/323 1710.

Schwabmünchen -Trunkenheit im Verkehr

Am 20.06.2020, gegen 21.30 Uhr, wurde ein 56 Jahre alter Fahrzeugführer in Schwabmünchen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte bei ihm Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von etwas über drei Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Biburg – Illegale Müllablagerung

Am Nachmittag des 20.06.2020 wurde der Polizeiinspektion Zusmarshausen eine Illegale Müllablagerung am Parkplatz des Waldspielplatzes Föhrenberg zwischen Biburg und Rommelsried mitgeteilt.

Tatsächlich stellten die Beamten vor Ort ca. 25 widerrechtlich entsorgte schwarze Plastiksäcke mit Dämmmaterial fest.

Hinweise auf den Umweltsünder bitte an die Polizei Zusmarshausen unter

08291-18900

Mering -Trickdiebstahl am Erdbeerstand

Am Samstag, gegen 14.50 Uhr, wollten eine Frau und ein Mann Früchte an einem Erdbeerstand an der Augsburger Straße mit einem 200-Euro-Geldschein bezahlen. Während die Kassiererin den Schein wechselte, lenkte der Mann sie ab, indem er sie nach Marmeladen befragte. Als sie das Wechselgeld übergeben hatte, wollte das Pärchen die Erdbeeren doch nicht mehr und forderte den 200-Euro-Schein zurück. Bei der Rückgabe des Wechselgeldes nahm die unbekannte Frau geschickt die unteren zwei 50-Euro-Geldscheine an sich. Nachdem sich die beiden mit einem grauen Pkw, amtl. Kennzeichen WN-???, entfernt hatten, bemerkte die Kassiererin das Fehlen der insgesamt 100,–Euro. Zeugen, die evtl. Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der PI Friedberg zu melden.

Sand / Todtenweis -Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer im Kreisverkehr

Am Samstag, 20.06.2020, gegen 09:20 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Radfahrer, von der Langweider Straße aus, in den Kreisverkehr in Sand ein. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer fuhr, von Unterach kommend, ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Der Radfahrer versuchte noch, auszuweichen, wurde jedoch vom Pkw erfasst und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt (Schürfwunden und Prellungen) und wurde durch einen RTW zur Behandlung ins Uniklinikum Augsburg verbracht. Am Pkw entstand durch die Kollision leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Aichach -Sachbeschädigung an Kfz durch unbekannte Täter

Am Samstag, 20.06.2020, um 23:45 Uhr, kam es auf Höhe der Adalbert-Stifter-Straße 18 zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Zwei männliche Jugendliche kletterten auf das Dach eines braunen Opel und zerkratzten hierdurch die rechte A-Säule. Beide Jugendliche hatten eine schlanke Statur und waren dunkel gekleidet. Sie entfernten sich noch vor Eintreffen der eingesetzten Streife.

Hinweise werden unter der Tel.: 08251/8989-11 an die Polizei Aichach erbeten.

Langweid a. Lech – Fischen anderer Art

Gegen 22.30 Uhr wurde ein 37jähriger Ortsansässiger an der Lechkanalbrücke in Langweid kontrolliert. Als Hobby-Magnet-Fischer konnte er sogleich seine aktuellen Funde vorweisen, im Besonderen waren das korrodierte Patronen, Geschossspitzen und weiterer Metallschrott. Er übergab die unbrauchbare Munition und unterzeichnete eine Verzichtserklärung.

Gersthofen -Körperverletzung nach Streit

In einem Herbergsbetrieb lernten sich die 3 polnischen Arbeiter am Abend des 20.06.2020 kennen und saßen feuchtfröhlich beisammen. Gegen 23.00 Uhr kam es jedoch zum Streit, der handgreiflich ausartete. Der 26jährige wurde von den anderen Beiden jeweils mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass er medizinisch versorgt und anschließend ins Uniklinikum verbracht wurde. Er blieb leicht verletzt.

Schwabmünchen – Unfallflucht

Am 20.06.2020, in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 08.30 Uhr, wurde in Schwabmünchen auf dem Parkplatz der Fa. Edeka in der Augsburger Straße ein schwarzer KIA angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Pkw entstand ein Schaden an der vorderen Stoßstange in Höhe von ca. 500 €. Es gibt keine Hinweise auf den Verursacher.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Tel.Nr. 08232/9606-0

