Polizeibericht Region Augsburg vom 21.07.2021

Kissing -Einbruch in Firma

In der Zeit vom Montag (19.07.2021), 18:00 Uhr bis Dienstag, den 20.07.2021, 08:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in eine Firma in der Römerstraße ein. Es entstand ein Diebstahlsschaden im oberen dreistelligen Bereich. Der unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Königsbrunn -Trunkenheit im Verkehr

Ein 67-jähriger Mann wurde gestern 20.07.21, gegen 22:20 Uhr, mit seinem Pkw zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße angehalten. Dabei bemerkte die kontrollierende Beamtin deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,7 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde.

Mickhausen -Sachbeschädigung durch Graffiti

Von Montag (19.07.2021) auf Dienstag (20.07.2021) wurden auf der Verbindungsstraße von Mickhausen nach Langenneufnach mehrere Leitpfosten, Leitplanke, Ortsschild Mickhausen und eine Werbetafel mit Graffiti besprüht. Auf über einen Kilometer Länge mussten die besprühten Leitpfosten ausgetauscht werden, damit die Verkehrssicherheit wieder gewährleistet werden konnte. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter 08232/9606-0 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.