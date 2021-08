Polizeibericht Region Augsburg vom 21.08.2021

Diebstahl einer Handtasche samt Inhalt in Diedorf

Bereits am 18.08.2021 in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.00 Uhr wurde der 36jährigen Geschädigten die Handtasche entwendet, welche sie zunächst auf dem Kindersitz des Einkaufswagens hinterlegt und kurzzeitig beim Zurückbringen des Einkaufswagens vergessen hatte.

Bei ihrer sofortigen Rückkehr zum Supermarkt bemerkte sie den Diebstahl ihrer Handtasche samt Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro.

Unfallflucht in Gessertshausen OT Wollishausen

Im Unfallzeitraum Fr. 20.08.2021 zw. 16.30 Uhr und 18.00 Uhr parkte der Geschädigten seinen Pkw, BMW, weiß, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Breitenbergstraße . Bei der Rückkehr zu seinem Pkw konnte festgestellt werden, dass die Heckleuchte links und der linke hintere Kotflügel beschädigt wurden.

Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Konkrete Hinweise auf den Schadensverursacher liegen bis dato noch nicht vor.

Unfallzeugen mögen sich bitte bei der PI Zusmarshausen melden.

Verhütete Trunkenheitsfahrt in Diedorf

Passanten fanden einen 29jährigen erheblich betrunken auf dem Gehweg sitzend vor. In einiger Entfernung befand sich ein angelehntes Fahrrad, welches später dem 29jährigen zugeordnet werden konnte.

Der 29jährige war nicht mehr in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Nach Angaben der Passanten wurde der 29jährige nicht gesehen wie er mit dem Fahrrad fuhr.

Einer der Passanten kannte den stark alkoholisierten 29jährigen persönlich und brachte diesen samt Fahrrad mit seinem Auto nach Hause.

Eine vom Angetrunkenen in Erwägung gezogene selbständige Heimfahrt mit seinem Fahrrad wurde durch die Polizei unterbunden.

Ruhestörung durch genehmigte Gleisbau und -schleifarbeiten an mehreren Weichen der DB im Bereich Gessertshausen

Zu vermehrten Beschwerden der Anwohner aus dem Bereich Gessertshausen / Bahnhof Gessertshausen kam es in der Nacht von Fr. 20.08. auf Samstag 21.08.2021.

Die DB führte genehmigte Gleisbauarbeiten von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr durch. Bis einschl. 23.08.2021 sollen die Gleisbauarbeiten, jeweils in der Nacht von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, weitergehen.

Durch diese lärmintensiven Gleisbauarbeiten waren natürlich einige Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört. Vermeidbar waren weder der Lärm noch die Arbeiten.

Kissing -Trunkenheitsfahrt

In der Nacht vom 21.08.2021 gegen 02:30 Uhr, führte eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle bei einem Pkw durch. Hierbei wurde der BMW mit dem 43 jährigen Fahrer bei der Durchfahrt auf der B2 in Kissing angehalten. Ein zunächst freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,86 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme, wurde sowohl der Führerschein, als auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

