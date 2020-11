Polizeibericht Region Augsburg vom 21.11.2020

Fischach – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am 20.11.2020 wurde gegen 17:00 Uhr durch eine Zivilstreife in der Hauptstraße bei einem 22-jährigen eine Personenkontrolle durchgeführt. Hierbei konnte eine Kleinst-menge Marihuana (0,5g) gefunden werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Fischach – Trotz Alkoholkonsum mit dem Pkw unterwegs

Am 20.11.2020 wurde gegen 16:40 Uhr in Fischach ein 30-jähriger in der Augsburger Straße von einem Zivilfahrzeug der hiesigen Dienststelle zur allgemeinen Verkehrs-kontrolle angehalten. Hierbei konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein beweissicherer Atemalkoholtest erbrachte 0,54 o/oo. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid, sowie ein 1-monatiges Fahrverbot.

Drogen im Straßenverkehr

Kissing – Am Freitag, den 20.11.2020, wurde ein 46-jähriger Pkw-Fahrer gegen 12:10 Uhr in der Münchner Straße in Kissing einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann deutliche Anzeichen eines vorangegangenen Konsums von Betäubungsmittel festgestellt werden. Einen freiwilligen Drogenschnelltest verweigerte der 46-Jährige, musste sich aber dennoch der angeordneten Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt.

Friedberg – Am Freitag, 20.11.2020, 16:55 Uhr, wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer im Derchinger Winterbruckenweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem Mann konnten Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums festgestellt werden. Der 25-Jährige lehnte den freiwilligen Vortest ab, räumte jedoch den Konsum von Marihuana ein. Nach der Durchführung der angeordneten Blutentnahme wurde der junge Mann entlassen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

