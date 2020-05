Polizeibericht Region Augsburg vom 22.05.2020

Nördlingen – Sportlicher Senior

Am Donnerstagnachmittag war ein 77-Jähriger mit seinem Enkelsohn im Sportpark in Nördlingen. Dort probierte der rüstige Rentner den Stunt-Roller des Enkelsohnes aus und fuhr einen abschüssigen Weg hinunter. Bei der Schussfahrt verkantete allerdings das Vorderrad aufgrund des unebenen Bodenbelages und der Rentner stürzte. Er erlitt eine Kopfplatzwunde, die im Krankhaus Nördlingen versorgt werden musste.

Hennhofen – Gabelstapler vs. Radfahrer

Am gestrigen Vormittag gegen 11.30 Uhr wollte ein 37-jähriger Gabelstaplerfahrer von einem Grundstück „Am Riedl“ in Hennhofen auf einen Feldweg ausfahren. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 58-jähriger Fahrradfahrer. Der Gabelstaplerfahrer baute zwar Blickkontakt zum Radfahrer auf und hielt an, allerdings ragte seine Gabel noch ca. 25 cm in den Feldweg hinein. Dies übersah der 58-Jährige, blieb mit seinem Fahrrad an der Gabel hängen und stürzte vom Rad. Er wurde anschließend schwerverletzt mit multiplen diversen Prellungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen.

Neusäß -Trunkenheitsfahrt

Gestern gegen 19.10 Uhr befuhr ein 36-Jähriger Autofahrer die Benzstraße in nördlicher Richtung. Hierbei prallte er alkoholbedingt auf ein geparktes Auto. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.