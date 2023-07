Polizeibericht Region Augsburg vom 22.07.2023

Zusmarshausen- Begrenzungsmauer angefahren

Im Zeitraum von Samstag (15.07.2023) bis Donnerstag (20.07.2023) wurde eine

Begrenzungsmauer, angrenzend zu dem Anwesen in der Arnulfstraße 2, von einem

unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich

auf ca. 500 €. Bei Hinweisen wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion

Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden.

Ustersbach- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag (21.07.2023) wurde, gegen 22.15 Uhr, ein 20-jähriger Autofahrer in

Ustersbach kontrolliert. Dabei konnte der Autofahrer der Polizei keine Dokumente

übergeben, da er diese vergessen habe. Im weiteren Verlauf nannte der junge Mann

seinen Namen. Bei Überprüfung der Personalien fielen den Beamten jedoch

Unstimmigkeiten auf. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer einen falschen

Namen bei der Kontrolle verwendete, da gegen ihn bzw. seine wahre Identität ein

Fahrverbot verhängt wurde. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen

Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie falsche Namensangabe.

Rain -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum 16.07.23, später Nachmittag, bis 21.07.23, später Nachmittag,

wurde auf einem großen Parkplatz im Stadtgebiet ein geparkter Pkw, Opel,

angefahren. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain: 09090/7007-0

Druisheim – Verkehrsunfall

Am Vormittag des 21.07.23 wurde einem 68-jährigen Pkw-Fahrer schwarz

vor Augen. In einer leichten Rechtskurve verlor er daher die Kontrolle über sein

Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Gartenzaun und kam

schließlich in dem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Der 68-Jährige erlitt durch

den Verkehrsunfall einen Schock. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Am Pkw

des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.500 €. An Garten

und Zaun entstand ein Sachschaden von rund 6.000 €

Friedberg -Diebstahl

Im Zeitraum zwischen dem 16.07.2023 und dem 19.07.2023 wurde an dem Ulrichsbrunnen an der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg die Abdeckung des Revisionsschachtes entwendet. Die Abdeckung ist aus Bronze-Guss und hat einen Wert von etwa 400.- Euro.

Hinweise zum Diebstahl der Abdeckung bitte an die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710.

Friedberg – Verkehrsunfall

Am 21.07.2023, gg. 16:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am La Crosse Ring (AIC25).

Ein Fahrzeugführer bog bei der Ausfahrt des dortigen Park & Ride Parkplatzes verbotenerweise nach links in die AIC25 ein. Als er seinen Fehler bemerkte verwechselte er zudem sein Bremspedal mit dem Gaspedal. Hierdurch kam er mit seinem Fahrzeug in Schlingen, überfuhr einen Grünstreifen und kam auf dem dortigen Fahrradweg zum Stehen. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000.- Euro.

Mering -Verkehrsunfall

Am 21.07.2023, gg. 19:00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Hertzstr. in Mering. Hierbei übersah er einen von rechts aus der Holzgartenstraße kommenden und durch Rechts vor Links vorfahrtsberechtigten Pkw. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000.- Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

