Polizeibericht Region Augsburg vom 23.02.2020

Höhe Rastplatz Streitheimer Forst- Unfallflucht auf der Autobahn BAB A8

Ein 19-Jähriger befuhr gestern (22.04.2020) mit seinem roten Citroen C1 die linke Fahrspur der A8 in Fahrtrichtung München und war gegen 08.50 Uhr im Begriff einen Lkw mit Anhänger zu überholen. Hierbei befanden sich beide Fahrzeuge ca. 800 Meter vor der Ausfahrt zum Rastplatz “Streitheimer Forst Süd”. Der Lkw geriet dabei vom mittleren Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen, was zur Kollision der beiden Fahrzeuge führte. Das hintere linke Anhängereck des Lkw stieß gegen die rechte vordere Seite des Pkw. Hierbei wurde dessen rechte vordere Felge so stark beschädigt, dass der Reifen schlagartig Luft verlor und der 19-Jährige gerade noch nach rechts abfahren konnte und auf dem Verzögerungsstreifen zum Rastplatz zum Stehen kam. Der Citroen wurde großflächig am rechten Kotflügel und an der rechten Tür eingedrückt. Das nicht mehr verkehrssichere Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Das Lkw-Gespann (näheres nicht bekannt) hingegen fuhr weiter, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die APS Gersthofen unter 0821/323 1910.

Diedorf – Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Im Tatzeitraum zwischen 12.04.2020 und 22.04.2020 hatten unbekannte Täter versucht, in ein Reihenhaus an der Lettenbachstraße in Diedorf einzubrechen. Es mussten Beschädigungen an der Tür in Höhe von 1.000 Euro festgestellt werden.Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter 08291/1890-0.

Aichach – Einbruch ins Deutschherren-Gymnasium

Einbrecher drangen in der vergangenen Nacht über das Dach in das

Schulgebäude an der Ludwigstraße ein. Von dort gelangten die Täter in ein

Klassenzimmer und einen Büroraum. Derzeit ist noch unklar, ob etwas entwendet

wurde. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Hinweise werden unter der Tel.: 08251/8989-11 an die Polizei Aichach erbeten.

Biburg-Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung

Eine 23-jährige BMW-Fahrerin übersah gestern um 15.30 Uhr unter Mißachtung des Vorfahrtszeichens 205 beim Linksabbiegen vom Lindenfeldweg in die Rommelsrieder Straße in Biburg einen auswärts fahrenden 58-jährigen Hyundai-Fahrer. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Gessertshausen- Verkehrsunfall beim Überholen

Gestern Nachmittag um 16.25 Uhr fuhren ein 75-jähriger VW-Fahrer und ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der B 300 von Gessertshausen in Richtung Ustersbach hinter einem Traktor. Kurz nach der Abzweigung Wollishausen begann der 28-Jährige den vor ihm fahrenden VW-Fahrer und den Traktor zu überholen. Als er auf Höhe des VWFahrers war, scherte der 75-Jährige ebenfalls aus, ohne auf den nachfolgenden und überholenden Audi-Fahrer zu achten. Es kam zur Kollision mit dem Audi, wodurch ein Gesamtsachschaden von 2.000 Euro entstand.

Gersthofen -Autofahrer übersieht Radfahrer

Gestern fuhr der 62-jährige Pkw-Lenker gegen 14.55 Uhr die Daimlerstr. in westliche Richtung. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Welserstr. übersah er einen darin befindlichen 58-jährigen Radfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der Autofahrer touchierte das Hinterrad des 58-jährigen. Dieser blieb aber unverletzt. Der Gesamtschaden, ca. 1.100,- €.

Gersthofen -Unbekannter verkratzt Auto

Gestern stand der Pkw des 20-jährigen Geschädigten zwischen 05.30 Uhr und 15.30 Uhr auf einer Parkfläche an der Ziegeleistr. In diesem Zeitraum verkratzte der Täter die Beifahrertür und die hintere rechte Tür am Fahrzeug. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Gersthofen -Mann zieht sich bei Verkehrsunfall Platzwunde am Kopf zu

Gegen 20.00 Uhr bog der 60-jährige Pkw-Lenker, aus dem Hery-Gelände kommend, nach links in die Bahnhofstr. ein. Hierbei nahm er einem 50-jährigen Autofahrer, der auf der Bahnhofstr. stadtauswärts fuhr, die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wobei der 60-jährige leicht verletzt wurde. Er erlitt eine kleine Platzwunde am Kopf. Der Gesamtschaden, ca. 10.000,- €.

Kleinaitingen- Einbrüche in Lagerhallen

In der Nacht von Montag, 20.04.2020, 22:30 Uhr, auf Dienstag, 07:00 Uhr, wurden östlich und nördlich von Kleinaitingen zwei landwirtschaftliche Lagerhallen, eine Scheune und ein Stall aufgebrochen. Entwendet wurden eine Bohrmaschine und ein Akkubohrer im Wert von etwa 600 €. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Tel.Nr.: 08232/9606-0

Friedberg -Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Mittwoch, den 22.04.20, gegen 15:15 Uhr, fuhr ein 64-jähriger, mit seinem Lkw von der AIC 25 an der Abfahrt Stätzling ab. Er fuhr weiter auf der AIC 23 in Richtung Südtiroler Straße und fuhr in den Kreisverkehr AIC 23/Südtiroler Straße ein. Dabei übersah er einen im Kreisverkehr vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 64-jährige fuhr gegen das Heck des Krades der Marke Suzuki. Der 27-jährige Kradfahrer stürzte deshalb und wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Friedberg verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.