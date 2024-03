Polizeibericht Region Augsburg vom 23.03.2024

Bobingen -Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 22.03.2024, gegen 10:40 Uhr, kam es an der Einmündung der

Straßberger Straße / Winterstraße in Bobingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-

jähriger Fahrzeugführer eines Pkw, Golf wollte von der Winterstraße nach links in die

Straßberger Straße abbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Pkw,

Skoda, welcher zur gleichen Zeit von der Straßberger Straße, nach links in die

Winterstraße einbiegen wollte. Es kam, mittig der Einmündung, zum Zusammenstoß

beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500.- Euro.

Aichach -Körperverletzung

Am 23.03.2024, gegen 04:10 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann durch einen

unbekannten Täter in der Donauwörther Straße geschlagen. Der Geschädigte hat

hierdurch eine leichte Kopfverletzung erlitten. Eine ärztliche Behandlung war nicht

notwendig.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter 08251/8989-0 entgegen.

Rain -Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 22.03.2024 gegen 16:00 Uhr befuhr der spätere Unfallversucher mit seinem

Pkw die Donauwörther Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Als er an einem direkt vor

ihm fahrenden Kradfahrer links überholen wollte, unterschritt er den erforderlichen

Seitenabstand zum Krad und touchierten diesen leicht. Dadurch stürzte der Kradfahrer

zu Boden und zog sich eine Prellung am rechten Knie zu. An den beiden Fahrzeugen

entstand dadurch ein Gesamtschaden in Höhe von 2.700,- Euro

Neusäß – Diebstahl aus Pkw vom Wandererparkplatz

Am Freitag Nachmittag zwischen 15.15 Uhr und 17.15 Uhr schlug ein

Unbekannter die Seitenscheibe eines auf dem Waldparkplatz in der Deuringer Straße

abgestellten Pkw ein und entwendete eine Tasche mit Inhalt. Der Beuteschaden wird

auf etwa 500 Euro, der Sachschaden auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel: 0821/323-1810 und um

besondere Vorsicht, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen!

Aystetten -Unfallflucht nach Überholmanöver

Am Freitag gegen 12.25 Uhr wollte die Lenkerin eines Pkw von der

Hauptstraße in die Bahnhofstraße nach links abbiegen und ordnete sich bereits ein.

Der bislang unbekannte Lenker eines grauen Pkw überholte die wartende Opel-

Fahrerin. Da die Restfahrbreite offenbar nicht ausreichte, touchierte der Lenker des

Augsburger Pkw den Opel Corsa, so dass an beiden Fahrzeugen ein Streifschaden

entstand. Die geschätzte Schadenssumme der Anwesenden wurde mit 3000 Euro

beziffert.

Der Überholende fuhr – trotz Hupens der Geschädigten – in Richtung Horgau davon.

Die Polizei Gersthofen bittet unter Tel: 0821/323-1810 um sachdienliche Hinweise.

Langweid – Rasenmäherdiebstahl aus Solarpark

Zwischen dem 16.03.2024 – 21.03.2024 schnitten Unbekannte den

Maschendrahtzaun eines umzäunten Solarparks bei Langweid auf und entwendeten 2

Aufsitzrasenmäher im Wert von etwa 7000 Euro.

Da diese mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Fahrzeug bzw. Anhänger

abtransportiert worden sind, bittet die Polizei Gersthofen um sachdienliche Hinweise

unter Tel: 0821/323-1810.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.