Polizeibericht Region Augsburg vom 23.06.2020

Friedberg – Rinnenthal -Einbruch in Sportverein

In der Nacht von Samstag, 20.06.2020, auf Sonntag, 21.06.2020, drang ein noch unbekannter Täter gewaltsam in das Gebäude eines Sportvereins an der Griesbachstraße ein. Bei seinem Versuch an Wertsachen und Bargeld zu gelangen, richtete er Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro an. Es entstand ein Diebstahlsschaden im zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Lauingen -Rauchentwicklung in Hackschnitzelanlage

Am 22.06.2020 gegen 20.00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der PI Dillingen auf massive Rauchentwicklungen an der Lauinger Realschule in der Friedrich-Ebert-Straße aufmerksam. Der Rauch trat aus einem Hackschnitzelbunker an der Schule heraus. Durch die Feuerwehr Lauingen, die mit etwa 15 Einsatzkräften vor Ort war und die durch das THW mit etwa 10 Einsatzkräften unterstützt wurde, musste der Zugang zum Bunker geöffnet werden. Mittels eines Baggers wurde vom THW anschließend der Inhalt des Hackschnitzelbunkers umgegraben um an die Brandstelle zu gelangen. Schließlich konnten eine Brandstelle mit angeschmorten Hackschnitzeln freigelegt und gelöscht werden. Als Brandursache wird derzeit von fahrlässig weggeworfenen Zigarettenkippen ausgegangen, die in den Schacht des Bunkers geworfen wurden und dabei den Schwelbrand verursachten. Auch im Umfeld des Bunkers lagen zahlreiche Zigarettenkippen herum. Dank des rechtzeitigen Einschreitens entstand nur ein geringer Sachschaden.

Gessertshausen -Unfallflucht durch Waschbären

Heute Morgen (23.06.2020) um 03.05 Uhr fuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer auf der B 300 von Gessertshausen in Richtung Ustersbach. Kurz vor der Bushaltestelle an der Kreuzung Wollishausen/Kutzienhausen sprangen von rechts zwei Waschbären auf die Fahrbahn. Ein Waschbär prallte mit dem Audi zusammen, während der Andere über die Gegenfahrbahn von der Unfallstelle flüchtete. Der verursachte Sachschaden wird auf 250 Euro beziffert.

Wemding / Augsburg / Allgäu – Ladendiebstahl mit hohem Beuteschaden

Ein dreister Fall des Diebstahls ereignete sich am 22.06.2020, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr, in einem Discountermarkt im Kapuzinergraben. Verkäuferinnen der Filiale stellten kurz vor Ladenschluss fest, dass aus dem versperrten Zigarettenkasten, welcher sich direkt an der Kasse befindet, das Schloss aufgebrochen wurde. Nach dem Aufbruch entwendeten die Diebe daraus ca. 150 Schachteln Zigaretten im Wert von über 1.500 EUR und verließen den Supermarkt unerkannt. Tatverdächtig sind drei bislang unbekannte Männer, die sich zuvor laut Zeugenaussagen auffällig verhielten und ohne einzukaufen das Geschäft wieder verließen. Alle drei werden als 30-35 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und jeweils mit einem Basecap bekleidet beschrieben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 mit der im Fall Wemding ermittelnden PI Donauwörth in Verbindung zu setzen. Eine entsprechende Serie mit gleicher Begehungsweise durch eine reisende Tätergruppe ist aktuell für den Großraum Augsburg sowie im Allgäu aktenkundig.

Motorradfahrer stirbt bei tragischem Unfall auf der B300 bei Gessertshausen – Sozia wird lebensgefährlich verletzt

