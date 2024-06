Adelsried -Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitag (21.06.2024) gegen 18.00 Uhr verursachte ein 26-jähriger

Mann einen Unfall und flüchtete von der Unfallstelle. Polizisten stellten ihn auf der

Autobahn fest. Eine Zeugin (Ersthelferin) des Unfalls wird von der Polizei dringend

gesucht.

Der 26-Jährige fuhr mit seinem grauen Mazda MX5 vom Kreisverkehr bei Adelsried

auf die Autobahn auf. In der Kurve touchierte er die Leitplanke. An der Leitplanke

entstand ein Schaden von rund 450 Euro. Der Schaden am Fahrzeug wird nach ersten

Schätzungen auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Eine unbekannte Frau (Ersthelferin),

die hinter dem Mazda fuhr, hielt ebenfalls an, um dem 26-Jährigen zu helfen. Da die

Auffahrt durch die beiden Fahrzeuge blockiert war, fuhren sie auf den Parkplatz der

dortigen Autobahnkapelle. Dort stellte der 26-Jährige fest, dass sein vorderes

Kennzeichen offensichtlich bei dem Unfall verloren gegangen war. Deshalb fuhr er

noch einmal zur Unfallstelle zurück. Anschließend fuhr er wieder auf die Autobahn.

Dort sahen die Beamten das Unfallfahrzeug. Sie hielten den 26-Jährigen an. Während

der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 26-jährigen Fahrer wahr. Ein

Test ergab einen Wert von rund 0,5 Promille.

Die Verkehrspolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen Unfallflucht gegen

den 26-Jährigen. Zeugen, insbesondere die Ersthelferin, werden gebeten, sich mit der

Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0821/323-2010 in Verbindung zu setzen.

Stadtbergen – Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Freitag (21.06.2024) 19.00 Uhr bis Samstag

(22.06.2024) 04.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Mercedes,

der in der Polkstraße (einstelliger Hausnummernbereich) geparkt war. Der oder die

Täter schlugen die Beifahrerscheibe des Autos ein. Der Schaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die

Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer

0821/323-2610.

Otting -Brand eines Stadels

Am 21.06.2024, um 22:54 Uhr, geriet in der Hauptstraße Otting, der

Dachbereich eines Stadels aus unbekannter Ursache in Brand. Dort war Stroh

gelagert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf anliegende Bauten verhindern. Die

Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Schaden wird auf ca. 20.000

€ geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diedorf – Thermikmangel führt zu Außenlandung

Ein 21-Jähriger flog mit seinem Segelflugzeug am Samstagmittag im Bereich

der B300 in Diedorf. Aufgrund von Thermikproblemen musste er in einem Maisfeld eine

sogenannte „Außenlandung“ vollführen. Hierdurch entstand lediglich ein minimaler

Flurschaden am Feld. Der Pilot blieb unverletzt. Die B300 musste für die Bergung des

Flugzeuges, bei welcher auch die freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung

hinzugerufen wurde, einseitig für kurze Zeit gesperrt werden.

