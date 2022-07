Horgau- Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22./23.07.2022, wurde ein 28jähriger Mann aus

Zusmarshausen, der mit seinem Pkw im Bereich Horgau unterwegs war, durch eine

Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt; ein gerichtsverwertbarer

Alkotest ergab einen Wert von 0,29 mg/l. Der Mann muss sich nun neben einer

Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz auf ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Ferner wurde die Weiterfahrt des Mannes mit seinem Pkw durch die Beamten

unterbunden.

Friedberg – Verkehrsunfall

Am 22.07.2022, gegen 06:00 Uhr, wurde in der Paul-Lenz-Straße auf dem Parkplatz eines Firmengeländes eine Schranke angefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250.- Euro. Beim Unfallverursacher handelte es sich um einen roten Bus älteren Baujahrs. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr mit dem Bus weiter.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710.

Friedberg – Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 20.07.2022, zwischen 18:00 und 21:00 Uhr, wurde in der Rothenbergstraße ein schwarzer Audi angefahren. Dadurch entstand an der linken Fahrzeugseite Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.- Euro. Der Unfallverursacher ist unbekannt und flüchtig. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg zu wenden, Tel. 0821/323-1710.

Kissing -Verkehrskontrolle

Am 23.07.2022, gegen 00:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg in der Kalkofenstraße beim Fahrer eines BMW eine Verkehrskontrolle durch. Beim 28-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,26 mg/l. Der Betroffene muss nun mit einem Bußgeld von 500.- Euro rechnen und er bekommt einen Monat Fahrverbot.

