Polizeibericht Region Augsburg vom 24.02.2024

Altenmünster -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr, wurde ein 45-jähriger Unternehmer in Altenmünster einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle seiner Dokumente gab er der Polizei gegen über an seinen Führerschein vergessen zu haben. Entgegen der Behauptung wurde jedoch durch die Beamten festgestellt, dass dem Mann bereits letztes Jahr die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Durch die Polizei wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Gessertshausen -Fahrt ohne die richtige Fahrerlaubnis

Am Freitag Vormittag wurde von der Polizei ein Kleintransporter mit einem 2.4 Tonnen Anhänger (2.4 Tonnen) kontrolliert. Dabei wurde ein 28 Jahre alter Fahrer festgestellt der den Beamten die Fahrerlaubnis der Klasse B vorwies. Da er für die Fahrt mit diesem „großen“ Fahrzeuggespann jedoch die Fahrerlaubnisklasse BE gebraucht hätte, erwartet ihn nun eine entsprechende Strafanzeige. Die Fahrt wurde durch die Polizei unterbunden.

Mertingen – Körperverletzung zwischen zwei Brüdern

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern kam es am

Samstag in den frühen Morgenstunden in Mertingen. Einer der Brüder zog sich durch

die Rauferei Beulen und Kratzer im Gesicht zu.

Da am Abend offensichtlich reichlich Alkohol geflossen war – beide Beteiligte hatten

einen Wert weiter über ein Promille – und eine sprachliche Verständigung nur sehr

schwer möglich war, müssen die genauen Hintergründe der „familiären Zwistigkeit“ erst

noch geklärt werden

Friedberg – Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 10.02.2024 bis 23.02.2024 wurde in der

Rothenbergstraße ein Banner für das Schuljubiläum des Staatlichen Gymnasiums

Friedberg heruntergerissen. Dieses war am Schulgebäude angebracht. Am Banner

sowie der dazugehörigen Halterung entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer

0821/323-1710.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.