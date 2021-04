Polizeibericht Region Augsburg vom 24.04.2021

Zusmarshausen-Verkehrsunfall mit Sachschaden-Vorfahrtsverstoß

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw im Bereich Rothsee, Zusmarshausen, kam es am Freitag, den 23.04.2021, 14.30 Uhr.

Eine 42jährige Frau aus Augsburg befuhr mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2510 von Herpfenried kommend in Fahrtrichtung Zusmarshausen. Gleichzeitig befuhr ein 56jähriger Mann aus Horgau die Staatsstraße 2510 mit seinem Pkw aus Richtung Autobahn A8 kommend in Richtung der Rothseekreuzung, Zusmarshausen. Der 56jährige wollte an besagter Kreuzung nach links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der 42jährigen Frau. Die Vorfahrt wird an der Kreuzung durch ein Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren) geregelt. Zwischen beiden Pkw kam es zu einem Zusammenstoß, wobei die Frau zuvor noch versucht hatte, einen Unfall durch Ausweichen nach rechts zu vermeiden.

Die Beteiligten wurden durch den Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro, der Schaden des Gegenparts beträgt ca. 1500 Euro.

Kühbach -Geparkten VW Golf zerkratzt

Im Zeitraum vom 22.04.21, 20:00 Uhr bis 23.04.21, 15:45 Uhr, wurde an einem geparkten VW Golf, welcher an der AIC 7, Ecke Finkenweg abgestellt war die Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt.

Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 3000€.

Hinweise werden an die Polizei Aichach, Tel.: 08251/8989-0 erbeten.

Friedberg -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht

Am Freitag, 23.04.2021 ereignete sich um 08:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Wiffertshauser Straße in Richtung Friedberg. Ein dunkler VW Kleinwagen überholte den Fahrradfahrer, ohne einen ausreichenden Seitenabstand einzuhalten und streifte mit seinem Fahrzeug den Lenker des Fahrrades. Der junge Fahrradfahrer kam daraufhin zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt ungehindert fort.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 50,- Euro.

Hinweise werden bei der PI Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen genommen.

Bachern – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, 23.04.2021 befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer gegen 20 Uhr die Georgstraße in südliche Richtung. Als er in die Asbacher Straße einbiegen wollte, kam er zu Sturz und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

