Polizeibericht Region Augsburg vom 24.06.2023

Diedorf-Geparkten Pkw angefahren

Am 23.06.2023, gegen 09:35 Uhr, befuhr ein 81 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die

Gewerbestraße in Diedorf. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zur Unfallzeit

war die Gesamtsituation etwas unübersichtlich, so daß der Mann mit seinem

Fahrzeug den geparkten Pkw eines 37-jährigen Mannes streifte. Bei dem Unfall

entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Zu

Personenschaden kam es nicht.

Horgau- Fahrradfahrer verletzt sich leicht bei Sturz

Am 23.06.2023, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 69 Jahre alter Mann mit seinem E-Bike

den Radweg von Horgau kommend Richtung Auerbach. Ca. 50 Meter vor Auerbach

sprang dem Mann das Vorderrad seines Fahrrades aus der Halterung, so daß er zu

Sturz kam. Er hatte an dem Vorderrad kurz zuvor noch Reparaturarbeiten

durchgeführt und dieses offensichtlich nicht wieder richtig in der Halterung befestigt.

Beim Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen an den Händen und im Gesicht

zu. Er wurde nach einer Erstversorgung in die Universitätsklinik Augsburg

eingeliefert.

Zusmarshausen- Pkw beschädigt Stromkasten der Deutschen Telekom

Am 23.06.2023, gegen 12:10 Uhr, wollte ein 77 Jahre alter Mann vom Gelände der

Waschanlage in Zusmarshausen, Holzappelstraße, in den fließenden Verkehr

einfahren. Dabei fuhr er in zu engem Bogen vom Gelände aus, so daß er mit seinem

Fahrzeug einen Stromkasten der Deutschen Telekom streifte. Am Stromkasten

entstand geringer Schaden in geschätzter Höhe von ca. 50,- Euro. Der Pkw des

Mannes wurde mit geschätzten 4000,- Euro deutlich schwerer beschädigt. Personen

kamen bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden.

Zusmarshausen- Dreister Dieb bestiehlt Mann auf Supermarktparkplatz

Am 23.06.2023, gegen 12:45 Uhr, lud ein 66 Jahre alter Mann auf dem Rewe-

Parkplatz in Zusmarshausen, Römerstr. 2, die gekauften Waren in seinen Pkw. Dabei

wurde er von einem Mann angesprochen. Der Mann bat den 66-Jährigen, ihm ein 1-

Euro-Stück zu wechseln. Als der Geschädigte seinen Geldbeutel nach Kleingeld

durchsuchte, griff der Täter ebenfalls in den Geldbeutel des Mannes und lenkte

diesen durch ein Gespräch so geschickt ab, daß er nicht bemerkte, wie ihm der Täter

mehrere Geldscheine aus der Brieftasche zog. Der Diebstahl fiel dem Geschädigten

erst später auf. Dabei wurden ca. 100,- Euro Bargeld entwendet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: osteuropäisches Aussehen, sprach sehr

schlechtes, gebrochenes Deutsch, ca. 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, untersetzt, trug

eine blaue Jeans und ein Polohemd.

Wer weiterführende Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der PI

Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 18 90 – 0 zu melden.

Zusmarshausen- Zwei verletzte Fahrradfahrer in Zusmarshausen

Am 23.06.2023, gegen 19:55 Uhr und gegen 21:45 Uhr, ereigneten sich, unabhängig

voneinander, zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Fahrradfahrern.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 19:55 Uhr auf dem Fahrradweg neben der

Staatsstraße 2027 von Zusmarshausen Richtung Wörleschwang. Eine 58 Jahre alte

Frau kam beim Befahren des Fahrradweges aus unbekannter Ursache zu Sturz und

zog sich dabei leichte Verletzungen am linken Knie und Kopf zu.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 21:45 Uhr in der Römerstraße. Ein 54 Jahre

alter Mann war mit seinem Fahrrad Richtung Friedensdorf unterwegs. Ob er hierbei

mit dem Fahrrad fuhr oder dieses fußläufig schob, ist nicht bekannt. Der Mann kam

aus unbekannter Ursache zu Sturz und wurde durch Zeugen verletzt neben dem

Gartenzaun der Römerstraße 28 aufgefunden. Beim Sturz hatte sich der Mann

diverse Schürfwunden an mehreren Gliedmaßen zugezogen.

Friedberg/Derching – Verkehrsunfallflucht

Am 23.06.2023 ereignete sich im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 16:15 Uhr im Winterbruckenweg, auf einem Parkplatz eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr in den geparkten Pkw des Geschädigten. Es handelt sich hierbei um einen Citroën C4. Der Pkw wurde durch den Verursacher am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Durch den Anstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 EUR. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.

