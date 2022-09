Mickhausen – Verkehrsunfall

In der Nacht von Freitag, den 23.09.2022, auf Samstag, den

24.09.2022, ereignete sich ein Unfall zwischen Mickhausen und Langenneufnach. Die

Unfallverursacherin war auf der Kreisstraße K A 13 in Richtung Langenneufnach

unterwegs. Etwa auf halber Strecke kam die Pkw-Fahrerin in einer Linkskurve

alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Die 18-Jährige

Fahrzeugführerin wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde im Anschluss mit dem

Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw der Frau entstand ein

Totalschaden. Die Unfallursache konnte bislang nicht geklärt werden.

