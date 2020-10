Polizeibericht Region Augsburg vom 24.10.2020

Kleinunfall in Gessertshausen

Am Freitag, den 23.10.2020, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich in Gessertshausen, Hauptstraße/Ecke Bahnhofstraße ein Kleinunfall zwischen zwei Pkws. Ein 20 Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Diedorf und wollte sich an der Einmündung zur Bahnhofstraße auf die Linksabbiegespur einordnen. Dabei übersah der junge Mann den Pkw einer 39 jährigen Frau, welche hinter dessen Pkw gefahren war und ebenfalls nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Die Frau hatte sich mit ihrem Pkw bereits auf der Linksabbiegespur eingeordnet und befand sich neben dem Pkw des 20 jährigen Mannes. Bei der Kollision beim Spurwechsel entstand ein gesamter Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.