Polizeibericht Region Augsburg vom 24.12.2020

Fischach-Pkw auf Parkplatz beschädigt

Am Dienstag, 22.12.2020 in der Zeit zwischen 18.30 h und 19.45 h parkte ein 62 Jähriger seinen Pkw, Opel Grandland, Farbe Blau, auf zwei Supermarktparkplätzen an der Augsburger Straße in Fischach.

Vermutlich stieß ein Fußgänger mit einem Einkaufswagen gegen die Beifahrertüre des geparkten Pkw und verursacht dort einen Schaden an der Türe in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, sollen sich bei der PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18900 melden.

Diedorf- Pkw fuhr bei Rot über die Ampel

Am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr überfuhr ein 24 Jähriger eine rote Ampel in der Ortsmitte von Diedorf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde noch zusätzlich leichter Alkoholgeruch festgestellt. Da es sich hier jedoch nur um eine minimale Alkoholisierung handelte muss der Betroffene diesbezüglich nicht mit einer Ahndung rechnen. Wegen des Rotlichtverstoßes erhält er jedoch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.