Friedberg – Wildunfall

Am Donnerstag, den 23.12.21 gegen 06.10 Uhr befuhr ein 49-jähriger

Golf-Fahrer die Kreisstraße AIC 25, Richtung Friedberg. Auf Höhe Stätzling querte

ein Reh die Straße und kollidierte mit dem Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden

von ca. 4000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Kissing -Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 23.12.21, um 13.40 Uhr, fuhr eine 30-jährige FordFahrerin rückwärts aus einer Hofeinfahrt ,in der Ottmaringer Straße in Kissing, in den

fließenden Verkehr ein. Dabei übersah sie einen 69-jährigen Toyota-Fahrer, der auf

der Ottmaringer Sraße fuhr und es kam zur Kollision. Dadurch entstand ein

Sachschaden von insgesamt ca. 3000 Euro.

Pöttmes – Mit über 1 Promille am Steuer

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr wurde ein 58jähriger Autofahrer auf der

Staatsstraße 2045 bei Pöttmes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der

Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer mit deutlich über 1,1 Promille

erheblich alkoholisiert war. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis

vorweisen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Gessertshausen- Gegen Wohnhaus gefahren und geflüchtet

In der Zeit von Mittwoch, 01.12.2021, 08.00 Uhr, bis Donnerstag,

23.12.2021, 11.40 Uhr, wurde auf der Zufahrt der Brauerei Schimpfle auf der

rückwärtigen Hausseite des Wohnanwesens Hauptstraße 12 eine Dachrinne und das

daneben befindliche Hausdach angefahren und beschädigt. Die Dachrinne wurde

hierbei verbogen und mehrere Dachziegel vom Dach gerissen. Als Verursacher

dürfte ein größeres Fahrzeug, z.B. ein Lkw oder Sattelzug, in Frage kommen.

Nach dem Unfall flüchtete der unbekannte Fahrer, ohne sich um die

Schadensregulierung zu kümmern. Kenntnisse zu dem unbekannten Fahrzeug liegen

derzeit nicht vor.

Der Sachschaden an dem Wohnhaus beträgt ca. 3000,– Euro.

Welden- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, den 23.12.2021, gg.

14.15 Uhr, hinter einem 62-jährigen Pkw-Fahrer die Staatsstr. 2032 von Adelsried

kommend Richtung Welden. Auf Höhe des Holzlagerplatzes wollte der 62-jährige

Pkw-Fahrer nach links abbiegen. Da Fahrzeuge entgegenkamen musste der 62-

jährige kurz anhalten. Dies hat die nachfolgende Pkw-Fahrerin zu spät erkannt und

fuhr frontal auf den stehenden Pkw auf.

An dem Pkw der 52-jährigen entstand ein massiver Frontschaden. Schadenhöhe ca.

4000,– Euro. Bei dem Pkw des 62-jährigen entstand leichter Heckschaden.

Schadenshöhe ca. 1500,– Euro.

Während der Pkw-Fahrer unverletzt blieb, klagte die Pkw-Fahrerin bei der

Unfallaufnahme über Prellungen im Brustbereich und erlitt einen Schock.

Zusmarshausen- Ladendieb gefasst

Ein 11-jähriges Mädchen befand sich am Donnerstag, den

23.12.2021 gg. 15.15 Uhr beim Einkaufen im Nettomarkt. Gegen 17.15 Uhr verlässt

sie den Kassenbereich und wird anschließend einer Kontrolle durch die Kassiererin

unterzogen. Hierbei wurde im Rucksack des Mädchens eine Kinderspielzeug, ein

Singing Animal im Wert von 7.99 Euro, aufgefunden.

Das Mädchen wurde in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Zusmarshausen- Ladendiebstahl

Ein 13-jähriger Junge verlässt am Donnerstag, den 24.12.2021,

gg. 17.15 Uhr, den Kassenbereich des Nettomarktes. Bei einer Kontrolle durch die

Kassiererin wird in dem mitgeführten Rucksack ein nicht bezahltes Spielzeug,

Ersatzmagazine für Konfettikanone im Wert von 5,98 Euro, aufgefunden.

Der Junge wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Mertingen-Sachbeschädigung

In der Zeit vom 22.12.2021 bis 23.12.2021 wurde am Mertinger Baggersee

(Westufer) der dortige Rettungsring mit Sicherungsleine von der Halterung genommen

und in den anderen weiter westl. liegenden See geworfen.

Weiter wurde der Aufbewahrungskasten des Rettungsrings abgerissen und ebenfalls

auf den zugeworfenen See geworfen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain unter der Tel.-Nr. 09090/7007-0.

Rain- Sachbeschädigung

Am 23.12.2021, gegen 20:45 Uhr, wurde eine Gruppe Jugendlicher dabei

beobachtet, wie sie mit einem Verkehrsschild „Betreten der Eisfläche verboten“ in

Richtung Stadtpark lief.

Die hinzugerufene Streife fand kurze Zeit später nur noch das Schild im Stadtpark auf,

die Jugendlichen waren nicht mehr vor Ort.

Weiter wurde durch die Polizeistreife vor Ort festgestellt, dass im Bereich des

Klettergerüsts die dortige Infotafel verbogen und beschädigt wurde.

Der Schaden wird bislang mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain unter der Tel.-Nr. 09090/7007-0.

