Westendorf -Brand an einem Pkw; ein leicht Verletzter

Ein 18jähriger Pkw-Lenker bemerkte während der Fahrt Brandgeruch.

Bei einer Nachschau am Fahrzeug stellte er ein durchgeschmortes Kabel fest. Da er

sich bei der Nachschau an der Hand verbrannte musste er vor Ort ambulant behandelt

werden.

Gersthofen – Unbekannte stehlen erneut Katalysatoren

Ein Autohändler aus dem Stadtgebiet stellte gestern fest, dass an 3

Gebrauchtwägen der Katalysator fehlte. Die Täter trennten die Katalysatoren von

Mittwoch auf Donnerstag ab. Dem Händler entstand ein Diebstahlschaden i.H.v ca.

3000 Euro.

Fischach- Unfall mit Vorfahrtsverletzung

Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin bog am Freitag, den 23.12.2022 gg. 09.13

Uhr, von der Buschelbergstraße nach links in die Poststraße ab. Dabei übersah sie

eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 49-jährige Pkw-Fahrerin, so dass es im

Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Am Pkw der

Verursacherin wurde die Frontstoßstange und der Kotflügel v.l. beschädigt. Schaden

ca. 3500,– Euro. Beim Pkw der Geschädigten wurde die Fahrzeugfront beschädigt.

Schaden ca. 5000,– Euro.

Verletzt wurde niemand.

