Polizeibericht Region Augsburg vom 25.03.2023

Dinkelscherben/Ried-Unfall im Begegnungsverkehr







Am 24.03.2023, gegen 08:35 Uhr, befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Lkw mit



Anhänger die Hattenbergstraße in Dinkelscherben/Ried von Ustersbach kommend



Richtung Breitenbronn. Höhe der Hausnummer 11 geriet hierbei der Anhänger



aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei den



Sattelzuganhänger des entgegenkommenden, landwirtschaftlichen Gefährts eines



49jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter



Gesamtschaden in Höhe von ca. 2300,– Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall



niemand.





Heretsried– Traktor touchiert geparkten Pkw







Am 24.03.2023, gegen 10:10 Uhr, befuhr ein 19jähriger Mann in Heretsried mit



seinem Traktor die Eichenstraße Richtung Augsburger Straße. Höhe der



Hausnummer 1 unterschätzte der Mann wohl am vorbeifahren den Seitenabstand zu



einem, am Fahrbahnrand geparkten, Pkw eines 38 Jahre alten Mannes und



touchierte diesen. Am geparkten Fahrzeug entstand dabei ein geschätzter Schaden



in Höhe von 300,– Euro. Der Traktor wurde nicht beschädigt. Verletzt wurde ebenfalls



niemand.





Horgau– Pkw schleudert gegen Leitplanke







Am 24.03.2023, gegen 12:35 Uhr, befuhr eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw von



der Staatsstraße 2032 kommend die Kreisstraße A 5 Richtung Horgau Bahnhof. In



einer Linkskurve verlor die Frau vermutlich aufgrund nicht angepaßter



Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und



prallte dort gegen die linke Leitplanke, bevor sie am rechten Fahrbahnrand zu Stehen



kam. Beim Zusammenstoß entstand an dem Pkw der Frau Totalschaden in



geschätzter Höhe von ca. 3000,– Euro und mußte durch eine verständige Firma



abgeschleppt werden. Außerdem entstand an der Leitplanke ein geschätzter



Schaden in Höhe von ca. 2000,– Euro. Die Fahrerin des Pkw blieb glücklicherweise



unverletzt.

Zusmarshausen-Auffahrunfall in Zusmarshausen







Am 24.03.2023, gegen 12:10 Uhr, befuhren eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw,



sowie ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Transporter hintereinander die Wertinger



Straße in Zusmarshausen Richtung stadtauswärts. Höhe der Hausnummer 23



bremste die Frau verkehrsbedingt ab. Der hinter ihr fahrende Mann bemerkte dies zu



spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Pkw der Frau auf. Hierbei entstand an



dem Transporter ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1000,– Euro und an dem



Pkw in Höhe von ca. 5000,– Euro. Zu Personenschaden kam es bei dem Unfall



glücklicherweise nicht.





Zusmarshausen/Steinekirch– Trunkenheitsfahrt







Am 24.03.2023, gegen 21:45 Uhr, wurde durch die Funkstreife der PI



Zusmarshausen in der Dorfstraße im Zusmarshauser Stadtteil Steinekirch der Pkw



eines 52 Jahre alten Mannes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.



Hierbei stellten die Beamten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig



durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der ebenfalls freiwillige,



gerichtsverwertbare Alkoholtest bei der PI Zusmarshausen ergab dann einen Wert



von 0,56 Promille. Der Mann muß nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500,– Euro,



einem Punkt in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.





Kutzenhausen/Rommelsried– Pkw touchiert geparktes Fahrzeug





Am 25.03.2023, gegen 00:50 Uhr, befuhr eine 19jährige Frau mit ihrem Pkw die



Straße Am Schöberle im Kutzenhausener Ortsteil Rommelsried. Sie wolle nach



rechts in die Straße Am Schöberle einbiegen. Dabei übersah sie in dieser den



ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 40jährigen Frau und



touchierte leicht dessen Heck. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter



Gesamtschaden in Höhe von ca. 400,– Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Kissing – Verkehrsunfall mit Personenschaden





Am 24.03.23 um 09.04 Uhr befuhr eine 23–jährige Pkw–Fahrerin die



Kreisstraße AIC 12 von Mering nach Kissing. In einer Kurve kam sie aufgrund nicht



angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab und



überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Dabei wurde die



Fahrerin aber nur leicht verletzt.



Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste



abgeschleppt werden.

Genderkingen –Bei Verkehrskontrolle 1,48 Promille festgestellt





Am frühen Abend des 24.03.2023 wurde in Genderkingen eine Pkw–



Fahrerin zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Den Beamten fiel hierbei starker



Alkoholgeruch auf, worauf ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen



Wert von 1,48 Promille, worauf die Fahrt unterbunden wurde. Die Fahrerin musste sich



anschließend einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt