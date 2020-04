Polizeibericht Region Augsburg vom 25.04.2020

Kleinunfall beim Rückwärtsfahren auf Bankparkplatz in Zusmarshausen

Am Freitag, den 24.04.2020, gegen 15:00 Uhr, übersah ein 57 Jahre alter Pkw-Lenker auf dem Kundenparkplatz einer Bankfiliale in Zusmarshausen beim rückwärts Rangieren aus einer Parklücke den hinter ihm stehenden Pkw eines 33 jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren durch Paketlieferant in Diedorf/OT: Biburg

Am Freitag, den 24.04.2020, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Kleintransporter eines 41 jährigen Fahrzeuglenkers und einem 50 Jahre alten Pkw-Fahrer. Der Fahrer des Kleintransporters, welcher im Lieferdienst tätig ist, wollte eine Adresse in Biburg beliefern. Hierbei war er allerdings an der zu beliefernden Adresse geringfügig vorbei gefahren. Er hielt an und wollte rückwärtsfahren. Dabei übersah er den genannten Pkw, welcher hinter ihm gefahren war und ebenfalls angehalten hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beim Zusammenstoß entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den Fahrer des Kleintransporters erwartet nun ein Bußgeld.

Trunkenheitsfahrt in Diedorf

Am Freitag, den 25.04.2020, gegen 00:32 Uhr, wurde ein 46 Jahre alter Pkw-Lenker in Diedorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest verlief positiv, so daß der Fahrer zur PI Zusmarshausen verbracht wurde. Hier verlief der gerichtsverwertbare, freiwillige Test ebenfalls positiv. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot in Höhe von einem Monat.

Neusäß -Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Zeugenaufruf

Am gestrigen Freitag, 24.04.2020, gegen 09.15 Uhr befuhr eine 87-jährige Pkw-Lenkerin die Daimlerstraße in Neusäß in nordöstlicher Richtung und in die dortige Kreuzung an der Hauptstraße ein. Gleichzeitig fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pkw, aus südlicher Richtung kommend, in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Fahrzeug der 87-Jährigen. Der Pkw der 65-Jährigen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzte waren nicht zu beklagen, es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000,– Euro. Beide Unfallbeteiligte machten geltend, an der dortigen Ampel jeweils bei Grünlicht für ihre Fahrtrichtung in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zur Klärung dieser Frage werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Gersthofen in Verbindung zu setzen.

Friedberg – Auffahrunfall

Am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, wollte zwei Pkw-Fahrer von der Röntgenstraße in den Chippenham-Ring abbiegen. Dabei erkannte der hintere Pkw-Fahrer zu spät, dass der vorausfahrende (bei ausgeschalteter Ampel) verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,–Euro.

0289 – Umweltfrevel

Kissing – Auf einem Waldgrundstück beim Seewieshof lagerte ein bislang unbekannter Täter 15 alte Autoreifen ab, die nun auf Kosten der Allgemeinheit vom Bauhof Kissing entsorgt werden müssen. Sachdienliche Hinweise an die PI Friedberg.

Derching – Fahrradsturz

Am Freitag, gegen 18.30 Uhr, wollte ein 21jähriger Radler eine Abkürzung auf einen Parkplatz nehmen, übersah dabei jedoch die Randsteinbegrenzung. Beim Sturz zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, die im KH FDB genäht werden musste.

0291 – Betrunkener Radfahrer

Kissing – Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Nachdem der Atemalkoholtest den für Radfahrer gültigen Grenzwert von 1,6 Promille überschritt, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Mering – Vorfahrtsverletzung

Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, missachtete eine Pkw-Fahrerin beim Einfahren von der Albrecht-Dürer-Straße in die Unterberger Str. die Vorfahrt einer von links kommenden Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß erlitten beide Pkw-Fahrerinnen leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Versorgung in die Praxisklinik Mering eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30000,–Euro.

Rain – Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Freitag, 24.04.2020, zwischen 17:45 Uhr und 18:10 Uhr, parkte eine junge

Dame ihren schwarzen Pkw, Skoda Fabia, auf dem REWE-Parkplatz in Rain. Als die

30jährige Fahrerin zu ihrem Pkw zurückkam stellte sie einen Unfallschaden an der

Beifahrertüre fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 €.

Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der

unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Rain, Tel. 09090/7007-0

Mertingen – Alleinbeteiligter Radfahrer stürzt zu Boden

Am Freitag, 24.04.2020, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Radfahrer

den Weideweg in Mertingen entlang. Als er aus Unachtsamkeit mit seinem vorderen

Reifen gegen den rechten Randstein fuhr kam er aus dem Gleichgewicht und stürzte

vom Rad. Da der Radfahrer Klickpedale verwendete, konnte er sich beim Sturz nicht

abfangen und erlitt leichte Verletzungen am linken Knie. Der Verunfallte wurde

vorsorglich ins Krankenhaus Donauwörth verbracht. Am Fahrrad entstand kein

Schaden.

Schwabmünchen/ Graben | Nach Verkehrsunfall einfach weitergefahren

Am gestrigen Freitag, gegen 09:25 Uhr kam der Fahrer eines Baustellen-Lkw auf der Kreisstraße 30 zwischen Schwabmünchen und Graben aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Der Lkw stieß mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Anpralls wurden beide Außenspiegel beschädigt und teilweise abgerissen. Ein dem Unfallverursacher ebenfalls entgegenkommender Pkw wurde von umherfliegenden Teilen getroffen. Dadurch splitterte die Frontscheibe großflächig im Fahrersichtfeld.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach dem Unfall unbeirrt fort. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später durch eine Polizeistreife festgestellt und angehalten werden. Der Fahrer räumte ein, den Anstoß bemerkt zu haben, er sah jedoch keine Veranlassung am Unfallort anzuhalten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Den 57-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.Auf dieser Seite lesen Sie die

Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.