Friedberg – Sachbeschädigung an Fahrrad

Am 23.06.2022, zwischen 13:05 Uhr und 13:20 Uhr, wurde in der Aichacher Straße in Friedberg ein Fahrrad mutwillig beschädigt.An dem Fahrrad wurden mehrere Teile verbogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.

Friedberg -Verkehrsunfallflucht

Am 24.06.2022, gg. 13:15 Uhr, fuhr in der Ludwigstraße in Friedberg ein Fahrzeug eines Lieferdienstes gegen einen Blumentrog. Aufgrund des Aufpralles wurde der Blumentrog gegen eine Lichtschachtabdeckung geschoben. Der Fahrer des Fahrzeuges entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Blumentrog und die Lichtschachtabdeckung wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1050.- Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.