Polizeibericht Region Augsburg vom 25.09.2021

Friedberg – Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug

Am 23.09.2021, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, befanden sich Arbeiter der Stadt Friedberg mit einem Fahrzeug bei Mäharbeiten im Bereich der Afrastraße in Friedberg.

In diesem Zeitraum wurde von der Ladefläche des Fahrzeuges ein Laubbläser entwendet. Der Laubbläser hat einen Wert von über 400.-Euro.

Hinweise zum Täter bitte telefonisch unter 0821/323-1710 an die Polizeiinspektion Friedberg.

Friedberg – Alkoholisiert am Steuer

Am 24.09.2021, gg. 18:50 Uhr, wurde in der Probststraße in Friedberg ein Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert bei dem Pkw-Lenker lag hierbei über 0,5 Promille.Der Fahrzeugführer erhält eine Anzeige.

Betriebsunfall in Thierhaupten

Am Freitagabend, um 18.00 h, waren zwei Männer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen damit beschäftigt, ein Silo mit einer Folie abzudecken und mit Sandsäcken zu beschweren.

Dazu stieg einer der Männer in eine Gitterbox, die an einem Gabelstapler angebracht war. Die Box war offen und der Mann stürzte aus ca. 2,5 Metern zu Boden. Dadurch löste sich aber auch die Box vom Stapler und fiel auf den Geschädigten.

Dieser klagte im Anschluss über Schmerzen im Bereich der Hüfte und des Rückens. Er wurde mittelschwer verletzt in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Pöttmes -Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 25.09.2021 gegen 00:25 Uhr wurde in Pöttmes ein rumänischer Staatsangehöriger, welcher mit seinem Pkw in der Von- Gumppenberg-Straße unterwegs war, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,3 Promille und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des 25jährigen, im nördlichen Landkreis wohnenden, Rumänen wurde sichergestellt und ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Königsbrunn – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht vom 24. auf den 25.09.2021 im

Bereich des Kinos auf, dass Unbekannte offenbar Baustellenabsperrungen mitten auf

die Fahrbahn der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gestellt hatten und diese damit

versperrten. Nachdem die Beamten die Absperrung wieder an ihren ursprünglichen

Platz zurückstellten, mussten sie nach 15 Minuten genau dieselbe Sperrung wieder

feststellen. Diesmal blieben zwei Polizeibeamte, nachdem sie die Fahrbahn wieder

frei geräumt hatten, verdeckt in der Nähe des Tatortes zurück, ein dritter Beamter

fuhr mit dem Streifenwagen weiter. Nur kurze Zeit später kamen zwei Jugendliche

zurück und wollten erneut die Verkehrsschilder auf der Straße platzieren, beim

Anblick der Beamten ergriffen sie die Flucht. Ein 17-jähriger Junge konnte nach

kurzer Verfolgung eingeholt werden. Gegen ihn und seinen Freund wird nun wegen

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Bobingen – Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhof

Ein 14-jähriges Mädchen stellte ihr Fahrrad am Mittwochnachmittag am

Bobinger Bahnhof ab. Als sie es am Freitagnachmittag wieder holen wollte, war das

Fahrrad nicht mehr an Ort und Stelle. Es handelte sich um ein auffälliges weißes

Kindermountainbike der Marke Stevens mit lila- und rosafarbener Aufschrift.

Hinweise erbittet die PI Bobingen unter 08234/96060

Schulbus touchiert in Ustersbach vor der Schule geparkten Pkw – Fahrerin des Pkw gesucht!

Am Freitag, den 24.09.2021, gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 45 Jahre alter Schulbusfahrer mit seinem Bus die Hauptstraße in Ustersbach und bog in die Schulstraße vor dem dortigen Schulgelände ein. Dabei touchiert das Fahrzeug einen geparkten Pkw. Die vor Ort befindliche Pkw-Lenkerin und der Busfahrer unterhielten sich kurz über den Unfallhergang, konnten dabei aber keinen nennenswerten Schaden an beiden Fahrzeugen feststellen, so daß es zu keinem Personalienaustausch kam. Der Unfall wurde dann vorsorglich, nachträglich vom Schulbusfahrer bei der PI Zusmarshausen gemeldet. Nun bitte die Polizei die bislang Pkw-Lenkerin oder gegebenenfalls auch unbeteiligte Zeugen des Vorfalls sich telefonisch bei der PI Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 18 90 0 zu melden. Bei dem angefahrenen Fahrzeug soll es sich um einen Pkw Audi, Avant, Kombi, handeln.

E-Bike-Fahrer stürzt bei Unternefsried/Kutzenhausen und wird leicht verletzt

Am Freitag, den 24.09.2021, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter E-Bike-Fahrer den parallel zur Kreisstraße A 1 verlaufenden Fahrradweg von Obernefsried nach Unternefsried. Am Ortseingang Unternefsried stand eine Bio-Mülltonne am Fahrbahnrand. Diese touchierte der Radfahrer am Vorbeifahren mit dem Lenker und kam dadurch zu Sturz. Hierbei zog sich der Mann leicht Schürfwunden, welche von hinzugerufenen Sanitätern versorgt wurden. Anschließend konnte der Radfahrer seine Fahrt fortsetzen

