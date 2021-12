Königsbrunn -Unfallflucht

Am 24.12.2021 zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr wurde ein

geparkter Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Messerschmittring 8 in

Königsbrunn angefahren.

Der geschädigte Pkw weist einen Schaden am rechten hinteren Rücklicht auf. Die

Höhe des Sachschadens beträgt circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich

unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Tel. 08234/96060.

Mering – Kunstwerk beschädigt

Am Montag, 20.12.21, wurde die am Badanger positionierte Skulptur

„Stelzenmädchen“ mutwillig beschädigt. Der rechte Fuß der Figur wurde abgeschlagen, das linke Bein gelockert. Über die Schadenshöhe kann die Gemeinde Mering

noch keine Angaben machen. Sachdienliche Hinweise an die PI Friedberg. Ein

Presseartikel hierzu erschien bereits auf Initiative der Gemeinde Mering am 24.12.21.

Ried – Verkehrsunfall: Überholer übersehen

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten kam es am

24.12.21, gegen 14.10 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Ried und Baindlkirch. Eine

59-jährige Pkw-Fahrerin bog auf Höhe Sirchenried von der Kreisstraße nach links in

einen Feldweg ab und übersah hierbei, dass ein nachfolgender Pkw-Fahrer bereits

zum Überholen angesetzt hatte. Die beiden Fahrzeuge streiften sich leicht und der

Überholende fuhr anschließend ca. 50 Meter in den angrenzenden Acker. Hierbei zog

sich die Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den beiden

Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf ca. 2500,–Euro.

Eurasburg – Verkehrsunfall: Fahrzeuge streifen sich

Am 24.12.21, gegen 11.15 Uhr, streiften sich in der Eurasburger

Waldstraße zwei Fahrzeuge aufgrund zu geringen Seitenabstandes. Der Schaden an

beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1500,–Euro.

Mering – Auffahrunfall mit einer Verletzten

Zu einem Auffahrunfall kam es am 24.12.21 gegen 10.10 Uhr in der

Augsburger Straße in Mering. Zwei Pkw wollten nach rechts auf die B 2 auffahren,

jedoch musste die vordere Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der

nachfolgende Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf. Die Vorausfahrende wurde mit

leichten Verletzungen ins KH Friedberg eingeliefert, der Gesamtschaden beläuft sich

auf ca. 5000,–Euro.

Wulfertshausen -Hund läuft in Pkw

In der Radegundisstraße, Höhe Einmündung Wetterspitzstraße, lief

einer Pkw-Fahrerin am 24.12.21, gegen 08.55 Uhr, ein herrenloser, großer, schwarzer

Hund ins Fahrzeug. Anschließend entfernte sich das augenscheinlich verletzte Tier

und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand geringer

Sachschaden. Der Hundebesitzer wird gebeten, sich mit der PI Friedberg in

Verbindung zu setzen.

Mering -Diebstahl aus Einkaufstasche

Am 23.12.21, gegen 17.00 Uhr, erledigte eine Meringerin ihren Einkauf in

einem Verbrauchermarkt an der Holzgartenstraße. In einem unbeobachteten

Augenblick entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse mit 350,–Euro Bargeld

und Dokumenten aus der Einkaufstasche.

Zusmarshausen- Ungesicherter PKW rollt weg

Ebenfalls an Hl. Abend kam es in der Kapellenstraße in Zusmarshausen gegen 12:00

Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte sein Fahrzeug in der

Kapellenstraße abgestellt, aber offenbar nicht ordentlich gegen Wegrollen gesichert.

Das Auto machte sich daher selbständig und rollte gegen die Fahrerseite eines

geparkten Pkws. Es entstand dabei aber nur leichter Sachschaden i.H.v. ca. 350,- €

Weihnachtszeit, Fahrverbotszeit

Offenbar nutzen viele Autofahrer den Weihnachtsurlaub um ihr Fahrverbot anzutreten.

Allein im Bereich der PI Zusmarshausen haben in dieser Woche sieben Autofahrer

ihren Führerschein für einen Monat abgegeben. Die Fahrverbote werden meist wegen

Geschwindigkeits- oder Abstandsverstößen, manchmal aber auch wegen Fahrten

unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verhängt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.