Polizeibericht Region Augsburg vom 26.03.2022

Altenmünster-Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Ein 45jähriger Mann aus Bobingen befuhr am Freitag, den 25.03.2022, mit seinem

Motorrad die Eppishofer Straße von Eppishofen kommend in Fahrtrichtung

Altenmünster. Der Mann geriet wegen auf der Fahrbahn liegender Kieselsteine mit

seinem Motorrad ins Rutschen und kam zu Fall.

Der Kradfahrer wurde am rechten Bein verletzt und wurde vorsorglich in das

Universitätsklinikum in Augsburg verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt

werden (Schaden ca. 2500 Euro).

Zur Absperrung der Fahrbahn und deren Reinigung waren ca. 25 Kräfte der Feuerwehr

Altenmünster im Einsatz.

Gablingen – Gartenhütte brennt

Gestern Abend, 25.03.2022, gegen 20.45 Uhr wurde der Polizei eine

brennende Gartenhütte im Gablingener Ortsteil Holzhausen mitgeteilt. Die

Feuerwehren Gablingen und Batzenhofen konnten sich in der Hütte befindliche

Gasflaschen bergen und den Brand zügig löschen. Wie sich herausstellte, war ein

defekter Ofen in der Hütte brandursächlich. Ein nebenstehender Carport wurde

ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde durch den Brand niemand, es

entstand ein Sachschaden von ca. 5000,– Euro

Klosterlechfeld –Verkehrsunfallflucht





In der Zeit, Montag 21.03.2022 – 17:30 Uhr bis Mittwoch, 23.03.2022



– 05:30 Uhr wurde ein in der Beethovenstraße, am Fahrbahnrand ordnungsgemäß



parkender Pkw, von einem vermutlich rotem Fahrzeug beschädigt.



Der unbekannte Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der



Tel.Nr.: 08232/9606-0.

Kissing – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort





Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag, 24.03.22 gegen



13:50 Uhr einen Verkehrsunfall in der Bahnhofsallee in Kissing, bei der sich die



Unfallverursacherin mit ihrem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zuvor hatte



diese beim Einparken ein geparktes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Nachdem



sich die Zeugin die amtl. Kennzeichen notierte und an die zuständige Polizei Friedberg



weitergab, konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Somit kann auch die



Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von ca. 700,- Euro veranlasst



werden.



Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.





Kissing – Verkehrsunfall mit Personenschaden





Am Freitag, 25.03.2022 ereignete sich gegen 16:15 Uhr in Kissing,



Bahnhofsallee ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.



Ein 37-jähriger parkte mit seinem Pkw in einer Parkbucht und stieg zusammen mit



seinem 5-jährigen Kind aus. Als der Herr sich noch einmal seinem Fahrzeug zuwandte,



überquerte das Kind zwischenzeitlich die Fahrbahn und übersah dabei einen von



rechts kommenden Fahrradfahrer.



Der Fahrradfahrer stürzte und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus



verbracht. Das Kind blieb unverletzt.



Ein Sachschaden ist nicht entstanden

