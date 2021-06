Polizeibericht Region Augsburg vom 26.06.2021

Rain – Erheblich Betrunkene Frau leistet Widerstand

Am frühen Samstagmorgen teilte eine Bürgerin aus Rain der Polizei mit, dass an ihrer Wohnungstüre „Sturm“ gelitten wird. Die eintreffende Streife der Rainer Polizei stellte dort eine erheblich betrunkene 52jährige fest, die den Anweisungen der Polizei keine Folge leisten wollte. Da letztendlich gutes Zureden zu keinem Ergebnis führte, musste die Dame in Gewahrsam genommen werden. Sie wehrte sich dagegen, in den Dienst-Pkw zu steigen und musste deshalb mit körperlicher Anstrengung in diesen verfrachtet werden. Die Fahrt mit der Polizei sprach der Rainerin offensichtlich zu und letztendlich wollte sie nun das Polizeifahrzeug nicht mehr verlassen. Auch hier mussten die Beamten körperlich zugreifen, um sie aus dem Fahrzeug zu verbringen.

Die Nacht musste sie dann in einer Zelle der Polizei verbringen.

Einen Alkoholtest wurde zudem von ihr verweigert.

Feldheim -Diebstahl aus Ladenkasse

Aus der Kasse eines Hofladens im Niederschönenfelder Ortsteil Feldheim wurden bereits am 10.06. ca. 80 Euro Bargeld durch einen bislang nicht bekannten Täter entwendet.

Der jugendliche Täter konnte noch von der Besitzerin gesehen werden, konnte aber unerkannt aus dem Anwesen flüchten. Die Polizei wurde erst nach einem Presseartikel in ähnlicher Sache von der Geschädigten verständigt.

