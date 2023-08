Polizeibericht Region Augsburg vom 26.08.2023

Aichach – Wohnungseinbrüche

In der Nacht vom 24.08.2023 auf den 25.08.2023 kam es in Aichach in der

Straße Vogelherd zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte

Täter verschaffte sich hier über ein Fester gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Das

komplette Haus wurde durchwühlt. Über einen Beuteschaden können noch

keine Angaben gemacht werden.

In der gleichen Nacht kam es noch zu einem versuchten Einbruch in der Straße

„Vogelherd“ in Aichach. In diesem Fall blieb es lediglich bei dem Versuch, ein

Fenster gewaltsam zu öffnen.

Aichach – Unfallflucht am Supermarkt-Parkplatz

Am 25.08.2023 wurde zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr ein geparkter Pkw

am Parkplatz des Hit-Supermarktes in Aichach offensichtlich am Heck von

einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher

entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter

nachzukommen.

In allen Fällen wird um Zeugenhinweise bei der Polizeiinspektion Aichach unter

der Telefonnummer 08251/8989-0 gebeten.

Neusäß – Alkoholfahrt

Durch eine Streifenbesatzung der PI Gersthofen konnte am späten

Freitagabend eine 39-jährige Dame mit ihrem Fahrzeug in der Hauptstraße in Neusäß

einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle

konnte im Fahrzeug deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 0,84 Promille.

Der Fahrzeugführerin wurde folglich die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeugs unter

Alkoholeinfluss