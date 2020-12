Polizeibericht Region Augsburg vom 26.12.2020

Langweid – Gelddiebstahl aus Weihnachtspost

Ein unbekannter Täter entwendete 75 Euro aus einem Brief. Der Brief war

als Weihnachtsgeschenk gedacht. Offensichtlich wurde der Brief auf dem Postwege

geöffnet und der Empfänger bekam nur ein geöffnetes Kuvert.

Neusäß -Einbruch in Schule in Neusäß

In der Nacht vom 25.12.20 auf 26.12.20 bemerkte ein Zeuge dass sich eine

Person in einer Schule aufhielt. Die anrückenden Beamten umstellten das

Schulgebäude. Ein Jugendlicher konnte auf frischer Tat beim Automatenaufbruch

ertappt werden. Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

