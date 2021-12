Polizeibericht Region Augsburg vom 26.12.2021

Königsbrunn – Unbekannte beschädigen gepflanzte Bäume im Rosenpark

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten an Heiligabend in

der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr vier frisch gepflanzte und etwa zwei Meter hohe

Bäume im Rosenpark. Die Bäume wurden in der Parkanlage nahe der Asternstraße

mutwillig umgerissen. Der Schaden an den im Rahmen der Königsbrunner

Baumpatenschaft gepflanzten Bäumen wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, werde gebeten sich bei

der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234 – 96060 zu melden.

Königsbrunn – Ein nicht ganz durchdachter Plan

Am 23.12.2021 unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Bobingen

gegen 07:00 Uhr den Fahrer eines Kleintransporters in der Sperberstraße einer

Verkehrskontrolle. Direkt nach der Anhaltung konnten die Beamten durch die

Rückscheibe den 57- jährigen Fahrer dabei beobachten, wie dieser vom Fahrer- auf

den Beifahrersitz kletterte und dort die kontrollierenden Beamten erwartete.

Die Tatsache, dass er sich alleine im Fahrzeug befand und ein Aussteigen eines

potenziell zweiten Insassen durch die Polizisten ausgeschlossen werden konnte, ließ

an der Fahrereigenschaft des Mannes nicht zweifeln. Der 57-Jährige verfügte jedoch

nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis und wollte wohl durch seinen Geistesblitz

einer möglichen Strafe entgehen. Der Fahrer muss sich nun wegen des

Straftatbestandes des „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ verantworten.

Diedorf- Rehkitz gerissen

Bereits am letzten Dienstag, 21.12.2021 gegen 18.00 h fand der zuständige

Jagdächter in Diedorf im Waldgebiet im Bereich Am Köbele / Stadtweg ein totes

Rehkitz. Aufgrund der Auffinde Situation muss davon ausgegangen werden, dass

das Kitz kurz vorher von einem Hund gerissen wurde. Zeugen werden gebeten, sich

bei der PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18 900 zu melden.

Gersthofen -Sachbeschädigungen an Pkw

Im Zeitraum vom 21.12.2021 bis 24.12.2021 parkte ein Mann seinen

Pkw auf dem Privatgelände eines Bekannten in der Ludwig-Hermann-Str. in

Gersthofen.

An Weihnachten erhielt er einen Anruf seines Bekannten, dass ein bislang

unbekannter Täter das Fahrzeug, einen alten, roten Renault 4, ringsum durch Fußtritte

beschädigt hat.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten,

sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 zu melden.

Am 24.12.2021 stellte ein Mann seinen Pkw vor seinem Anwesen in der

Marienstr. in Gersthofen auf der Straße ab. Am 25.12.2021 musste er feststellen, dass

von einem unbekannten Täter die gesamte rechte Seite mit einem spitzen Gegenstand

zerkratzt wurde.

Der Sachschaden wird auf ca. 5.000,- EUR geschätzt.

Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Tel.-

Nr. 0821/323-1810 zu melden

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.