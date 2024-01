Polizeibericht Region Augsburg vom 27.01.2023

Mering -Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden

Am gestrigen Freitag ereignete sich gegen 12:20 Uhr ein Verkehrsunfall. An

der Kreuzung Hertzstraße / Holzgartenstraße missachtete eine 79-jährige

Fahrzeugführerin die Vorfahrt einer 63-jährigen Pkw-Fahrerin. Bei dem Unfall wurden

beide Pkws stärker beschädigt. Das Fahrzeug der Unfallgeschädigten musste durch

einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Zum Glück blieben die beiden

Damen bei dem Unfall unverletzt

Heretsried-Pkw fährt Schlangenlinien

Am Freitag, den 26.01.2024, gegen 19:45 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion

Zusmarshausen eine telefonische Mitteilung ein, daß auf der Strecke zwischen

Heretsried und Welden ein Pkw in Schlangenlinien geführt werde. Bei einer

Überprüfung durch eine Funkstreife der PI Zusmarshausen an der Wohnanschrift des

Fahrzeughalters konnte ein 59 Jahre alter Mann als Fahrer des genannten Pkw

ermittelt werden, welcher stark unter Alkoholeinfluß stand. Ein freiwillig durchgeführter

Alkotest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Bei dem Mann wurde auf der

Polizeiinspektion Zusmarshausen eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde

der Führerschein des Mannes sichergestellt. Den betrunkenen Fahrzeugführer

erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.