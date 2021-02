Polizeibericht Region Augsburg vom 27.02.2021

Nordendorf – Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoss

Am gestrigen Freitag gegen 07.30 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw die Schmutterstraße in Nordendorf in südliche Richtung. An der Einmündung zur Rosenstraße mißachtete sie die Vorfahrt eines 26-Jährigen und kollidierte mit dessen Pkw im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000,– Euro. Der Pkw der 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden.

Gestern gegen 11.00 Uhr stellte die Betreiberin eines Feinkoststandes ihren Pkw auf dem Kaufland Parkplatz in Neusäß ab. Im Kofferraum des Fahrzeugs waren diverse Lebensmittel gelagert. Gegen 16.00 Uhr fiel ihr auf, dass diese Lebensmittel aus dem Fahrzeug entwendet wurden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 400 ,– Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen zu melden.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Arbeitern war es am Abend des 26.02.2021, 20.30 Uhr, in einer Pension in Zusamzell gekommen. Die Männer im Alter von 25 bis 48 Jahren, die gemeinsam in der erwähnten Pension wohnen, gerieten beim Essen in einer Küche in Streit.

Zwei der Männer saßen bereits beim Essen als die andere Gruppe dazu stießen. Zwischen beiden Parteien kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der dann eine körperliche Auseinandersetzung nach sich zog. Die erstgenannten beiden Männer zogen sich Rötungen und Schürfwunden im Gesicht zu. Die Männer der zweiten Gruppe waren teilweise stark alkoholisiert.

Die Streitparteien wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen getrennt. Derzeit laufen von Seiten der Polizei Ermittlungen.

