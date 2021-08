Polizeibericht Region Augsburg vom 27.08.2021

Autobahn A8 / AS Dasing / FR Stuttgart – Auffahrunfall mit vier Verletzten

Heute Morgen (27.08.2021) kam es um 07:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Dasing fuhr ein Pkw Daimler, besetzt mit einer vierköpfigen Familie aus dem Landkreis Calw, auf der rechten Spur ungebremst in das Heck eines vorausfahrenden Lkw. Bei dem Unfall – mutmaßlich aufgrund Übermüdung des Fahrers – wurden insbesondere die beiden Söhne im Alter von 14 und 27 Jahren schwer verletzt. Beide befanden sich auf der Rücksitzbank und waren nicht angeschnallt. Alle vier Familienmitglieder wurden ins Uniklinikum Augsburg eingeliefert. Aufgrund des Unfalls kam es zeitweise zu Behinderungen in Fahrtrichtung Stuttgart, wobei der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden mussten. Gegen 09:50 Uhr waren alle Aufräumarbeiten beendet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.500 Euro.







B17 / Gersthofen / FR Norden – Liegengebliebenen Pkw übersehen – zwei Verletzte

Gestern Vormittag (26.08.2021), gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw Toyota die Bundesstraße B17 in nördlicher Richtung. Kurz vor der Auffahrt zur Autobahn A8 (FR München) bemerkte der 20-Jährige, dass sein Pkw nicht mehr beschleunigte und immer langsamer wurde. Letztendlich blieb das Fahrzeug auf der Abbiegespur zur Autobahn liegen. Noch bevor der Fahrer aus seinem Fahrzeug aussteigen und es per Warndreieck absichern konnte, fuhr ihm ein Kleintransporter ungebremst ins linke Heck und beschädigte beide Fahrzeuge erheblich. Der 51-jährige Fahrer des Kleintransporters hatte das stehende Fahrzeug beim Fahrstreifenwechsel übersehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wobei der 20-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Uniklinikum verbracht wurde. Noch vor Ort konnte der vermeintliche Grund für das Liegenbleiben des Pkw Toyota ermittelt werden. Der Tank war leer. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 18.000 Euro.







Zöschingen – Nach Wildwechsel: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am 26.08.2021 gegen 23.20 Uhr befuhr ein 32-jähriger Peugeot-Fahrer die Fleinheimer Straße zwischen Nattheim und Fleinheim. Auf Grund von Wildwechsel leitete er eine Gefahrenbremsung ein. Eine nachfolgende 24-jährige Audi-Fahrerin erkannte den Bremsvorgang zu spät und prallte in das Heck des Peugeot. Beide Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Heidenheim gebracht, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 11.000 Euro.







Kühbach – Hoher Sachschaden nach Promilleunfall

Am heutigen Freitag (27.08.2021) fuhr ein 20-Jähriger gegen 02:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Schrobenhausener Straße in nordöstlicher Richtung. Ca. 100 m vor der Einmündung zur Auenstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr im Grünstreifen einen ca. fünf Meter hohen Baum. Anschließend prallte der Pkw an der dortigen Hofeinfahrt frontal gegen einen Zaun und einen Betonpfosten und kam im Frontbereich völlig zerstört zum Stillstand. Der 20-jährige Fahrer, welcher mit etwa. 1,6 Promille deutlich unter Alkohol stand, zog sich diverse Verletzungen zu. Er musste mit dem RTW in die Uniklinik nach Augsburg gefahren werden. Dort musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Am Fahrzeug (ca. 1.500), Baum (ca. 5.000) und der Hofeinfahrt (ca. 10.000) entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.