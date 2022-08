Neusäß – Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, gg. 02.35 Uhr, wurde ein Pkw-Lenker einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Fahrer bekommt nun eine

Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Neusäß – Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Im Tatzeitraum, von 24.08.22 bis 26.08.22, entwendete ein unbekannter

Täter ein Mountainbike der Marke KTM in den Farben, schwarz/orange, im Wert von

650 Euro. Das Fahrrad war versperrte am Neusäßer Bahnhof abgestellt.

Neusäß – Fahrraddiebstahl vor Bäckerei

Am 26.08.22, gg. 14.15 Uhr, stellte eine Studentin ihr Fahrrad der Marke,

Felt, vor einer Bäckerei in Neusäß, Daimlerstraße, ab. Als sie nach 5 Minuten zum

Radabstellplatz kam, sah sie nur noch wie ein unbekannter Täter mit ihrem Rad

davonfuhr. Die Geschädigte verfolgte den flüchtenden Dieb noch kurz, konnte diesen

aber nicht mehr erreichen. Der unbekannte Täter flüchtete mit dem Rad in Richtung

A.-Bärenkeller. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike

der Marke, Felt, in der Farbe Rot. Das Fahrrad hatte noch einen Zeitwert von ca. 100

Euro.

Zusmarshausen- Verkehrsunfall ohne Verletzte

Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin bog am Freitag, 26.08.2022, gg.

13.30 Uhr von der Ulmer Straße nach links in die Wertinger Straße ab. Hierbei hatte

sie einen 59-jährigen Pkw-Fahrer, der von links auf der Wertinger Straße stadteinwärts

fuhr übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Am Pkw der 82-jährigen wurden beide linke Türen beschädigt. Schaden ca. 2000,–

Euro. Am Pkw des 59-jährigen wurden die Motorhaube und die Frontstoßstange

beschädigt. Schaden ca. 4000.– Euro.

Gessertshausen- Fahrraddiebstahl

Vom Montag, 22.08.2022, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 24.08.2022,

08.00 Uhr, wurde in der Lärchenstraße aus einer Hofeinfahrt ein unversperrtes

Mountainbike der Marke Wheeler, Farbe schwarz, von unbekanntem Täter entwendet.

Der Schaden beträgt ca. 400,– Euro. Täterhinweise liegen nicht vor.

Diedorf- Betrunkener Pkw-Fahrer

Am Freitagabend wurde auf der Ortsverbindungsstr. Diedorf –

Gessertshausen ein 47-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Nachdem bei dem Fahrer

starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, sollte ein Alkotest durchgeführt

werden. Der Fahrer war nicht in der Lage den Alkotest durchzuführen, weswegen bei

ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde und in der Uniklinik in Augsburg

durchgeführt worden war. Der Führerschein wurde dem 47-jährigen belassen, bis das

Blutalkoholergebnis vorliegt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Pkw

verkehrssicher abgestellt.

Königsbrunn – Pkw wird beschädigt, Verursacher flüchtet

Im Zeitraum vom 24.08.2022 bis 26.08.2022 wurde in der

Enzianstraße ein ordnungsgemäß geparkter Pkw an der linken Fahrzeugseite und am

linken Außenspiegel beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes am geparkten Pkw ist

zu vermuten, dass es sich bei dem unfallverursachendem Fahrzeug um ein Gespann

handelt.

An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350,- Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Bobingen unter der Rufnummer 08234/96060 zu melden.

Königsbrunn – Dieb versucht mehrere Zigarettenschachteln zu entwenden

Am Morgen des 26.08.2022 konnte ein Mann in einem Supermarkt in

der Germanenstraße dabei beobachtet werden, wie er sich insgesamt 9

Zigarettenschachteln aus dem Regal nahm. An der Kasse bezahlte er lediglich seinen

Gesamteinkauf, nicht jedoch die Zigaretten im Wert von 120,- Euro. Die Kassiererin

konnte den Diebstahlsversuch beobachten und verständigte die Polizei. Den Mann

erwartet nun eine Anzeige wegen Ladensiebstahls.

Königsbrunn – Rollerfahrer fährt zu schnell

In den Abendstunden des 26.08.2022 konnte in der Bürgermeister-

Wohlfahrt-Straße ein Rollerfahrer beobachtet werden. Bei der anschließenden

Kontrolle wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad schneller fuhr als erlaubt. Den

jugendlichen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auch auf den Vater kommt eine Anzeige zu, da er das Kleinkraftrad für seinem Sohn

erwarb und ihm dieses überließ.

