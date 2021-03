Polizeibericht Region Augsburg vom 27.3.2021

Aichach/Ecknach -Unbekannter fährt Lichtreklame an und flüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in Ecknach die Lichtreklame eines Geschäftes in der Hanns-Martin-Schleyer-Str. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000,-€. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seine Daten zu hinterlassen.

Wer hat zur fraglichen Zeit einen Unfall an der angegebenen Adresse beobachtet und kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Aichach.

Spritztour mit Klein-Traktor in Neusäß

Am Abend des 26.03.2021 gegen 20.40 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Klein-Traktor aus der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Beethovenstraße in Neusäß. Den Zutritt verschafften sie sich offenbar bei der Einfahrt eines Fahrzeugs in die Garage. Der Traktor wurde gegen 22.00 Uhr im Rahmen der eingeleiteten Fahndung verlassen im Bereich zwischen Westheim und Steppach wieder aufgefunden. Zeugen der Spritztour werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen zu melden.

Gessertshausen – Waldgebiet Oberschönenfeld – Gestürzter Radfahrer

Am Freitag, den 26.03.2021 gg. 12.15 Uhr war ein 70-jähriger Radfahrer im Waldgebiet zw. Gessertshausen und Oberschönenfeld mit seinem Fahrrad unterwegs. Ohne Fremdweinwirkung geriet er mit den Reifen in eine matschige Lkw-Fahrrinne und stürzte. Er zog sich Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und der Rippen zu. Die schwere der Verletzungen ist derzeit nicht bekannt. Er kam mit dem Sanka zur Erstversorgung in die Uniklinik Augsburg.

An seinem Fahrrad entstand ein Schaden i.H.v. 50,– Euro. Es entstanden Kratzer am linken Lenkergriff.

Margertshausen – Pkw angefahren und geflüchtet

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Freitag, den 26.03.2021, zw. 10.00 Uhr und 14.00 Uhr den geparkten Pkw einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin angefahren und ist anschließend geflüchtet. An dem Pkw der Geschädigten wurde der Kotflügel h.l. und die Stoßstange verkratzt. Schaden ca. 500,– Euro.

Hinweise zu dem Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Diedorf- Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag gg. 15.45 Uhr befährt eine 31-jährige Pkw-Fahrerin rückwärts die Schwarzbachstraße. Gleichzeitig befährt ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Brunnenstraße und biegt an der Einmündung nach rechts in die Schwarzbachstraße ab. Anschließend kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Pkw der 31-jährigen wurde die Stoßstange h.r. beschädigt. Schaden ca. 500,– Euro. Beim Pkw des 25-jährigen wurde die Türe, Kotflügel und Stoßstange h.r. beschädigt. Schaden ca. 4000,– Euro.

Zusmarshausen- Leistungserschleichung

Ein 28-jähriger ließ sich am Sonntagmorgen, 27.03.2021 gg. 00.05 Uhr mit einem Taxi von Neusäß nach Zusmarshausen zu seiner Wohnadresse fahren. Dort angekommen stieg er aus, ohne die Fahrtkosten zu bezahlen. Nachdem der 28-jährige nicht mehr zurückkam, wurde die Polizei verständigt. Auf Grund der Personenbeschreibung konnte der 28-jährige ermittelt werden. Bereits als der Fahrgast zustieg, hatte er kein Geld dabei, um die Fahrtkosten zu begleichen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wg. Leistungserschleichung eingeleitet

