Diedorf- Ladendiebstahl

Am Freitag, 27.01.2023 gegen 15.00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl bei einer

Tankstelle in der Gewerbestraße in Diedorf, bei dem drei Jugendliche gemeinsam fünf E-

Zigaretten im Gesamtwert von 49,75 Euro entwendeten.

Alle drei erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

Horgau- Verkehrsunfall durch Blitzeis

Am frühen Samstagmorgen, 28.01.23 gegen 04.00 Uhr befuhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer die Staatsstraße 2510, kommend von Biburg in Fahrtrichtung Horgau. Aufgrund einsetzenden Blitzeises geriet dieser alleinbeteiligt ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dabei mit seinem Heck gegen einen Baum. Verletzt wurde er dabei nicht. Es entstand am PKW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro.

Verkehrsunfallflucht in Kleinaitingen

Am Freitag, den 27.01.2023, zwischen 07:00 Uhr und 07:15 Uhr,

wurde durch einen bislang unbekannten Fahrer der Gartenzaun eines Anwohners

beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug fuhr auf der Frühlingstraße und wollte

vermutlich nach rechts in die Friedensstraße abbiegen. Aufgrund der Glätte kam er bei

seinem Abbiegevorgang nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den

Gartenzaun des Geschädigten. Dabei wurde ein Zaunfeld beschädigt, der

Sachschaden wird durch den Geschädigten auf ca. 250€ geschätzt. Da der

Geschädigte den Anstoß bzw. das Fahrgeräusch des unbekannten Fahrzeugs hören

konnte, geht er bei dem Tatfahrzeug von einem Lkw oder Kleintransporter aus.

Friedberg – Schussgeräusche

Am 27.01.2023 wurde der Polizeiinspektion Friedberg durch mehrere

Schulweghelfer, welche im Bereich der Aichacher Straße, an der Ampel zum Eiscafe

„Tutti Frutti“ zuständig seien, mitgeteilt, dass es im Zeitraum zwischen dem 23.01.2023

und dem 26.01.2023 mehrmals zu schussähnlichen Geräuschen gekommen sein soll.

Diese Knallgeräusche seien an einem Tag im Bereich des Durchganges zur

Mittelschule hörbar gewesen. An einem anderen Tag sollen vier schussähnliche

Geräusche im Bereich der dortigen Bushaltestelle durch Schüler wahrgenommen

worden sein, welche daraufhin die Schulweghelfer angesprochen hatten.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/3231710 zu richten.

Friedberg – Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 27.01.2023, gegen 18:25 Uhr, befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin

die Hadubertstraße in südöstliche Fahrtrichtung. Dabei geriet diese in den

Gegenverkehr und stieß gegen einen entgegenkommenden 33-jährigen

Fahrzeugführer. Anschließend fuhr das Fahrzeug noch weiter und touchierte eines am

Fahrbahnrand haltendes Fahrzeug eines Zeitungszustellers. Durch den Aufprall wurde

das Fahrzeug des Zeitungszustellers ca. drei Meter weit nach hinten geschoben und

das Fahrzeug der Unfallverursacherin gegen ein Einfahrtstor geschleudert.

Nach Eintreffen der Polizeibeamten konnte bei der Beschuldigten Alkoholgeruch

wahrgenommen werden. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung ergab

einen Wert von 1,34 Promille. Bei der Beschuldigten wurde eine Blutentnahme

angeordnet sowie der Führerschein sichergestellt. Alle Beteiligte wurden durch den

Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 46000 €.

Kissing – Sachbeschädigung

Am 28.01.2023, gegen 01:50 Uhr, wurde durch einen oder mehrere

unbekannte Täter ein Anhänger auf die Fahrbahn der Münchner Straße/Kornstraße

geschoben und anschließend umgeworfen. Dabei ist der Anhänger leicht beschädigt

worden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 €.

In der letzten Zeit kam es im Bereich von Kissing zu mehreren solch gelagerter Fälle,

in denen Anhänger oder Mülltonnen auf die Fahrbahn geschoben und umgeworfen

wurden.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/3231710 zu richten.

Affing – Betrunker Autofahrer

Am Freitag, den 27.01.2023, kurz vor Mitternacht fiel den Beamten bei einer

Verkehrskontrolle auf, dass der 58-jährige Fahrzeugführer nach Alkohol roch

und starke Ausfallerscheinungen aufwies. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,58 Promille. Nach der Blutentnahme erwartet den

Fahrer nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hollenbach – Brand einer Mülltonne

Am Freitag, den 27.01.2023, gegen 19:20 Uhr, kam es in Hollenbach zum

Brand einer Mülltonne. Die vermutete Brandursache war das Entsorgen eines

Asche-Eimers. Außer der Mülltonne wurde nichts beschädigt, der Sachschaden

wird auf 80€ geschätzt.

