Polizeibericht Region Augsburg vom 28.05.2022

Friedberg – Drogenfahrt





Am 27.05.2022 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, fand eine geplante



Kontrollstelle der Polizeiinspektion Friedberg statt. Hierbei wurde ein 19-Jähriger mit



seinem Motorrad angehalten. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte die



kontrollierende Beamtin drogenspezifischen Auffälligkeiten bei dem Fahrer



feststellen. Letztlich gestand der 19-Jährige den Konsum von Marihuana, ein



freiwilliger Drogentest bestätigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde daraufhin



angeordnet. Der 19-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und muss sich



schließlich wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.



Klosterlechfeld -Diebstahl

In der Nacht vom 26.05.2022 auf den 27.05.2022 schob ein



unbekannter Täter ein Fahrrad aus einer Hofeinfahrt in der Bayernstraße und entfernte



das Vorderrad. Der Täter legte das Fahrrad dann wenige Meter entfernt auf einer



Grünfläche ab. Beim Herrenrad handelt es sich um ein schwarz-grünes Mountainbike



der Marke Bergsteiger.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der



Rufnummer 08232 9606-0.





Schwabmünchen – Diebstahl





Am Freitag, den 27.05.2022, um 09.45 Uhr, entwendete ein



unbekannter Täter im Hof eines Supermarktes in der Fuggerstraße 9, ein neuwertiges



Fahrrad im Wert von 1200 Euro. Das neongelbe Mountainbike der Marke, ATX, mit



grünen Felgen, stand zur Tatzeit unversperrt im Hof des Anwesens. Dies bemerkte der



unbekannte Täter und entwendete das Mountainbike. Er ließ hierzu sein



minderwertiges dunkles Herrenfahrrad mit silberner Gabel, der Marke Winora am



Tatort zurück.



Die Polizei Schwabmünchen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder



Verbleib des entwendeten Mountainbikes machen können, sich unter der Rufnummer



08232 9606-0 zu melden.

Welden-Verkehrsunfall mit Sachschaden







Ein 32-jähriger Fahrzeugführer wollte am Freitag, 27.05.22 gegen 11.30 in Welden,



Hagenmahd mit seinem Kleintransporter rückwärts ausparken. Hierbei übersah er eine



36-jährige PKW-Lenkerin und beschädigte mit seiner Anhängerkupplung die



Beifahrerseite ihres PKW’s. Verletzt wurde dabei niemand. Der beschädigte PKW war



jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5100.- Euro geschätzt.

Zusmarshausen- Verkehrsunfall mit Sachschaden







Am Freitag, 27.05.22 gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der



Einmündung Schloßstraße / Kolpingstraße in Zusmarshausen. Ein 61-jähriger



Fahrzeugführer kommend aus der Kolpingstraße wollte nach links in die Schloßstraße



einbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 64-jährige PKW-Lenkerin,



die die Schloßstraße geradeaus in Fahrtrichtung Marktplatz befuhr.



Im Einmündungsbereich kam es dabei zum Zusammenstoß. Personen kamen nicht zu



Schaden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 12000.-



Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt



werden.



Nachdem an einem der beiden beschädigten PKW Betriebsstoffe ausliefen musste die



Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen mit 24 Einsatzkräften kurzzeitig den



Unfallbereich absperren um die Schloßstraße reinigen zu können.

Diedorf- Trickbetrug







Am Freitagabend, 27.05.22 kam es vermehrt zu Anrufen von „falschen



Poilizeibeamten“ in Diedorf. Zu Vermögensschäden kam es dabei jedoc

