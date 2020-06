Polizeibericht Region Augsburg vom 28.06.2020

Stadtbergen –Aggressionsdelikt im Straßenverkehr

Am Freitag (26.06.2020) befuhr eine 22-Jährige Opel-Fahrerin die Hagenmähderstraße in Richtung Bismarckstraße. Am dortigen Kreisverkehr wollte sie an der dritten Ausfahrt Richtung Polkstraße ausfahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein dunkler BMW 3er-Touring die Hagenmähderstraße in entgegengesetzter Richtung. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt der Opel-Fahrerin. Diese musste stark abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Nachdem sie den BMW-Lenker kurz anhupte, blieb dieser mitten im Kreisverkehr stehen, zeigte ihr den Mittelfinger, stieg aus und ging auf den Pkw der Geschädigten zu. Hierbei schimpfte er laut und war nach Angaben der jungen Frau sehr aggressiv. Nachdem sie ihm deutlich machte, dass sie die Polizei rufen würde, stieg der Unbekannte wieder ein und fuhr weiter. Beschreibung des BMW-Fahrers: ca. 35 Jahre, 185 – 190 cm groß, normale Statur, helle Haut, (vermutlich) hellbraune kurze Haare, bekleidet mit Sandalen, Short und T-Shirt. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Fischach/Aretsried -Diverse Verkehrsverstöße durch einen Kradfahrer

Am Samstag (27.06.2020) gegen16.00Uhr, wurde ein 25-Jähriger, der mit einem Kleinkraftrad in Fischach-Aretsried unterwegs war, durch Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auffällig war der Mann dadurch geworden, dass er keinen Sicherheitshelm beim Fahren getragen hatte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann zum wiederholten Mal besagtes Kleinkraftrad benutzte, das keinen Versicherungsschutz aufwies. Zudem war an dem Zweirad ein für dieses nicht herausgegebenes Versicherungskennzeichen angebracht. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Mann auch nicht vorweisen. Das Kleinkraftrad wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung erstattet.

Mering – Umgekippter Kiesanhänger

Am Samstag (27.06.2020) gegen 10.40 Uhr, befuhr ein Pkw-Anhänger-Gespann die B 2 von Mering in Richtung Kissing. Auf Höhe der Ausfahrt Mering Mitte schaukelte sich das Gespann auf, geriet ins Schleudern und schließlich kippte der Anhänger um. Der darauf befindliche Kies verteilte sich über die Fahrbahn und beschädigte dabei zwei entgegenkommende Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Mering im Einsatz.

Dillingen -Einparkversuch verursacht Wasserfontäne

Aufgrund der Baustelle in der Gabelsberger Straße in Dillingen müssen die umliegenden Anwohner momentan über eine provisorische Leitung mit Trinkwasser versorgt werden. Hierzu hatten die Stadtwerke einen Unterflurhydranten bei den Parkplätzen in der Rosenstraße genutzt. Von dort aus war ein Metallrohr nach oben geführt worden, welches ca. 50 cm aus dem Boden ragte und mit Pylonen abgesichert war. Am gestrigen Samstag gegen 14.00 Uhr wollte ein 54-jähriger Autofahrer seinen Pkw genau auf dieser Parkfläche abstellen und übersah hierbei die provisorische Wasserleitung. Durch den Anstoß wurden das Standrohr und die Verbindung zum Unterflurhydrant beschädigt. Die Folge war eine riesige Wasserfontäne, welche die Rosenstraße flutete. Die Feuerwehr Dillingen und Mitarbeiter der Stadtwerke mussten anrücken. Wie hoch der Schaden ist, muss vom Wasserversorger erst noch festgestellt werden.

Gersthofen – Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Am Sonntag (28.06.2020) gegen 02.20 Uhr fiel einer Streife der Polizei Gersthofen ein Pkw auf der Bundesstraße 2 auf. Dieser fuhr in Schlangenlinien Höhe Gersthofen in Richtung Süden. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der junge Mann gar keinen Führerschein besitzt. Der 19-Jährige wird nun wegen aller im Raum stehender Delikte angezeigt.

