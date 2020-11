Polizeibericht Region Augsburg vom 28.11.2020

Verkehrsunfallflucht in Bobingen, Hans-Sachs-Straße

Am 27.11.2020, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21.15 Uhr ereignete sich in Bobingen, in der Hans-Sachs-Straße, auf Höhe der Nummer 7, eine Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Zur Tatzeit wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein schwarzer Pkw BMW, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, beim Vorbeifahren beschädigt. Dabei entstand ein erheblicher Schaden hinten links, der sich auf etwa 9000 Euro beläuft. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Diedorf-PKW angefahren und weggefahren

In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr bis Freitag 08:00 Uhr wurde in Diedorf in der Bonchamper Straße ein dunkelblauer 5er BMW angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen.

Ried -Opferstock aufgebrochen

In der Zeit von Sonntag, 22.11.20, bis Freitag, 27.11.20, wurde in der Pfarrkirche St. Walburga in Ried von einem bislang unbekannten Täter der Opferstock aufgebrochen und daraus ein Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich entwendet.

Friedberg -Eindringlinge auf der Wertstoffsammelstelle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kletterte ein unbekannter Täter über den Zaun der Wertstoffsammelstelle an der Münchner Straße und randalierte dort. Er zog Wertstoffe und Müll aus verschiedenen Behältnissen/Containern und verteilte diese auf dem Platz. Außer dem Zeitaufwand für die Aufräumarbeiten entstand kein Sachschaden, jedoch liegt ein Vergehen des Hausfriedensbruches vor

Kissing – Unfall an Grundstücksausfahrt

Am Freitagmorgen, gegen 06.50 Uhr, übersah eine Pkw-Fahrerin an einer Grundstücksausfahrt zur Lechauenstraße einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500,–Euro.

Wiffertshausen – Gefährdung von Fußgängern

Am Sonntag, 22.11.20, gegen 14.00 Uhr, wurden zwei Fußgänger-innen und ein Kleinkind von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer gefährdet. Dieser befuhr die schmale Querverbindungsstraße zwischen Kreuzäcker und Heimatshauser Weg. Im unübersichtlichen Waldbereich fuhr er mit nicht angepasster Geschwindig-keit in die dortige Kuppe und Kurve ein, so dass die Fußgänger gerade noch rechtzeitig an den Fahrbahnrand ausweichen konnten um einen folgenreichen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen, Jeep-ähnlichen Pkw mit FDB-Kennzeichen handeln.

Oberndorf -Fahren trotz Fahrverbot

Am Mittag des 27.11.2020 fiel einer Streife der Polizei Rain ein Kleintransporter auf, welcher relativ zügig sowie mit unsicherer Fahrweise von Genderkingen in Richtung Oberndorf unterwegs war. In Oberndorf angekommen, fuhr er mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Mertingen, worauf das Fahrzeug noch in Oberndorf angehalten wurde. Bei der anschließenden Kontrolle konnte letztlich festgestellt werden, dass gegen den Fahrer seit einem Tag ein aktuelles Fahrverbot wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit besteht. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots.

Neusäß – Versuchter Trickdiebstahl bei Seniorin

Bereits am Mittwoch, 25.11.2020 wurde aller Wahrscheinlichkeit nach eine 81jährige Geschädigte eines Trickdiebstahls.

Ein unbekannter Mann, ca. 30-40 Jahre, 1.65 m mit mitteleuropäischem Aussehen wurde von der Neusäßerin als Stromableser in ihr Haus gebeten. Im Nachhinein musste sie feststellen, dass ihr Kleiderschrank und ein Nachttischkästchen offen standen und durchwühlt waren. Ein Beuteschaden konnte noch nicht ausgemacht werden.

Hiermit möchte die Polizei wiederholt auf die bereits bekannte Vorgehensweise von Tätern aufmerksam machen und bittet vor allem Senioren um erhöhte Vorsicht.

Gablingen -Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Weil ein Vater die sogenannte Drossel aus einem Kleinkraftrad ausbaute, wurde dies seinem 16jährigen Sohn zum Verhängnis.

Dieser wurde am Freitag Nachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorzeigen, da eine Prüfbescheinigung nicht ausreichte. Nun erfolgen Anzeigen gegen Vater und Sohn. Der Motorroller musste vorerst stehen bleiben.

Gersthofen -Unfall mit Verletzten

Aufgrund ungeklärter Ursache kam am Freitag gegen 15.50 Uhr ein BMW in der Ziegeleistraße zu weit auf den entgegenkommenden Fahrstreifen und touchierte dabei eine Sattelzugmaschine, bei der der Tank aufgerissen wurde. Der Pkw blieb schließlich an einem Gartenzaun hängen.Durch den Aufprall schleuderte die ungesicherte Mutter 3er Kinder vom hinteren Mittelsitz gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich dabei. Der Fahrer des Pkw sowie seine Ehefrau wurden im Uniklinikum behandelt. Auch eine der Töchter verletzte sich bei dem Unfall leicht.Der aus dem Tank entlaufende Dieselkraftstoff konnte von der FFW Gersthofen gebunden werden, Erdreich wurde nicht betroffen.Sowohl der Pkw als auch die Sattelzugmaschine mussten abgeschleppt werden, ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstand.

Thierhaupten – Fahranfänger unter Alkolholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Abend des 27.11.2020 wurde bei einem 19jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Als Führerscheinneuling überschritt er den zulässigen Wert deutlich, so dass nun Anzeige gegen ihn erstellt wird. Auf eine kostenintensiven Nachschulung und Fahrverbot muss sich der Thierhauptener einstellen.

Schwabmünchen – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitagvormittag gegen 10:20 Uhr ereignete sich in der Luitpoldstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Straße raus und übersah dabei eine 18-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad. Die junge Frau, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, versuchte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern, stürzte jedoch hierbei und verletzte sich leicht. Ihr Roller wurde durch den Sturz ebenfalls leicht beschädigt.

Großaitingen – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitagabend gegen 18:10 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw aus der Ährenstraße auf die Kreisstraße A 34 ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen mit seinem Pkw, der in westlicher Richtung unterwegs war. Trotz Ausweichversuch des 24-Jährigen prallten beiden Fahrzeuge zusammen und beschädigten zudem noch einen angrenzenden artenzaun. Der 25-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und

mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen und dem beschädigten Gartenzaun entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6500,- EUR.

