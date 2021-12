Polizeibericht Region Augsburg vom 28.12.2021

Zusmarshausen – Lenkzeit überschritten – Ruhezeit unterschritten

Eine Streife der VPI Augsburg kontrollierte am gestrigen Montag (27.12.2021) gegen 09.45 Uhr einen Sattelzug mit türkischer Zulassung. Bei dem 29-jährigen türkischen Lkw-Fahrer stellten sie dabei gleich mehrere schwerwiegende Verstöße, insbesondere gegen das Fahrpersonalgesetz, fest:

Innerhalb eines Monats (Ende November bis Ende Dezember 2021) überschritt er u. a. mehrfach die Tageslenkzeit, zum Teil bis zu über 20 Stunden.

Ähnlich verhielt es sich bei den Lenkzeiten in der Doppelwoche – hier stellten die Beamten eine Überschreitung von 40 Stunden fest.

Mit den vorgeschriebenen Ruhezeiten nahm er es offenbar ebenfalls nicht so genau, statt neun bzw. 11 Stunden Tagesruhezeit verkürzte er diese auf lediglich zwei Stunden, bevor er sich wieder ans Steuer setzte.

Das hierfür errechnete Bußgeld beläuft sich auf insgesamt rund 8.000 Euro. Zur Sicherstellung des Ordnungswidrigkeits-Verfahrens musste er noch an Ort und Stelle eine Teil-Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro hinterlegen und einen Zustellungsbevollmächtigten benennen, bevor er – ausgeruht – weiterfahren durfte.

Gundelfingen – Schüler flüchtet mit abgemeldeten Pkw vor Polizei

Am 27.12.2021 gegen 22.00 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der PI Dillingen in der Günzburger Straße einen Audi kontrollieren, indem sich vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren befanden. Anstatt anzuhalten, gab der erst 16-jährige Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gundelfinger Innenstadt. Beim Durchfahren der Stadt erreichte er teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Schließlich verlor der 16-Jährige beim Einbiegen in die Lauinger Straße die Kontrolle über den Audi und geriet ins Schleudern bis er über einen angrenzenden Bordstein gegen eine Mauer auf der linken Fahrbahnseite prallte. Anschließend wurde der Pkw über die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam in einem Grünstreifen mit Büschen zum Stehen. Eine 14-jährige Mitfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Alle Jugendlichen wurden zur PI Dillingen gebracht.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht nur unter dem Einfluss von Drogen stand, sondern das der Audi mit gestohlenen Kennzeichen versehen war und er den Pkw ohne Erlaubnis des Eigentümers benutzt hatte. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen zahlreicher Delikte strafrechtlich ermittelt. Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Die Jugendlichen wurden anschließend von ihren Eltern von der Dienststelle abgeholt.

